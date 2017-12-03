Депутат из Австралии сделал предложение коллеге во время обсуждения легализации однополых браков

В парламенте Австралии прошло обсуждение законопроекта о легализации однополых браков в стране. Во время дебатов депутат Тим Уилсон сделал предложение своему коллеге и партнеру Райану Патрику Болджеру, с которым он встречался девять лет, сообщает Reuters.

На вопрос Уилсон решился лишь в финале своего выступления. «Осталось сделать только одну вещь. Райан Патрик Болджер, ты выйдешь за меня?» — спросил депутат, еле сдерживая слезы. Его партнер ответил «да», после чего их коллеги зааплодировали.

15 ноября в Австралии были подведены итоги референдума по вопросу легализации однополых браков. Более 60% населения проголосовали «за», 38% — «против». 29 ноября законопроект был одобрен сенатом, верхней палатой парламента Австралии. После того как его одобрит и нижняя палата, законопроект получит статус закона и будет принят официально.