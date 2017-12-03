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Неизвестное фото расстрелянного белорусского поэта нашли в Японии
04.12.2017 13:25 — Новости Культуры | Tut.by
Доктор филологических наук Николай Николаев
Во время поездки в эту страну Николаев нашел фотографию в музее писателя Удяку Акита, который находится в небольшом городке Кураиси префектуры Аомори.
Под фотографией белорусский поэт от руки написал свое стихотворение:
…Браткі мае,
Павлюк Шукайло родился в 1904 году на Гродненщине. В начале 1920-х годов участвовал в подпольной борьбе на территории Западной Беларуси. В середине 1920-х перешел советско-польскую границу, но уже через пять лет был арестован по делу мифического «Союза освобождения Беларуси». Второй раз был арестован в Москве в 1938 году, в 1939-м расстрелян, спустя двадцать лет реабилитирован. Автор единственной книги поэзии «Акрываўленая зямля» (1930).
Каким образом фотография поэта попала в далекую Японию? В 2010 году Николай Николаев
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Доктор филологических наук Николай Николаев опубликовал на своей странице в фейсбуке фотографию белорусского поэта Павлюка Шукайло, найденную им в Японии.
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