Неизвестное фото расстрелянного белорусского поэта нашли в Японии

Доктор филологических наук Николай Николаев опубликовал на своей странице в фейсбуке фотографию белорусского поэта Павлюка Шукайло, найденную им в Японии.



Фото: страница в фейсбуке Николая Николаева

Во время поездки в эту страну Николаев нашел фотографию в музее писателя Удяку Акита, который находится в небольшом городке Кураиси префектуры Аомори.

Под фотографией белорусский поэт от руки написал свое стихотворение:

…Браткі мае,

у мазгох і душы

адчынеце венцілятары,

вочы палкія накіруйма на жыццё.

Зачым ніцам

на зямлю падаць —

зямлю падпарадкуем

пад свой закон!

Павлюк Шукайло родился в 1904 году на Гродненщине. В начале 1920-х годов участвовал в подпольной борьбе на территории Западной Беларуси. В середине 1920-х перешел советско-польскую границу, но уже через пять лет был арестован по делу мифического «Союза освобождения Беларуси». Второй раз был арестован в Москве в 1938 году, в 1939-м расстрелян, спустя двадцать лет реабилитирован. Автор единственной книги поэзии «Акрываўленая зямля» (1930).

Каким образом фотография поэта попала в далекую Японию? В 2010 году Николай Николаев рассказывал в интервью газете «Звязда», что Удзяку Акита в свое время был известным драматургом. 15 его пьес шли во всех токийских театрах. В 1928 году Акита посетил Беларусь. Его принимали на высоком уровне, в газетах и журналах появлялись фотографии разных писателей с Удяку Акита (в том числе, с Кондратом Крапивой, Змитроком Бядулей, Павлюком Шукайло и Петром Глебко). Скорее всего, Шукайло подарил свою фотографию японскому писателю именно во время той поездки.