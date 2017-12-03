МИНСК, 4 дек — Sputnik. Плохая новость для белорусских фанатов "Звездных войн": предпоказ новой части франшизы "Звездные войны: Последние джедаи", который должен был состояться в ночь с 13 на 14 декабря, отменен, информация об этом размещена на официальном сайте "Киновидеопроката" .

Официальные показы начнутся 14 декабря с 9.00, такое решение приняла студия-правообладатель Disney. Белорусские кинотеатры приносят извинения поклонникам звездной саги, и подчеркивают, что отмена предпоказа вынужденная.

Пользователи соцсетей, которые уже купили билеты, недовольны сложившейся ситуацией и не скрывают разочарования.

есть тут кто брал билеты на предпоказ Звездных войн на 13 декабря? отзовитесь. предпоказ отменен. — Пивная фея (@belbeer) 4 декабря 2017 г.

​Кроме того, в Twitter появилась информация о том, что предпоказ фильма "Звездные войны: Последние джедаи" отменен не только в Беларуси, но и в других странах СНГ.

да вот такая засада) по всему СНГ) маякну новое время) — Пивная фея (@belbeer) 4 декабря 2017 г.

​​Билеты, купленные на предпоказ, не пропадут: их можно обменять или сдать в кассы кинотеатров.

Восьмой эпизод киноэпопеи "Звездные войны" выйдет в прокат 14 декабря и станет продолжением вышедшего два года назад седьмого фильма франшизы. Ранее в сети появился трейлер картины "Звездные войны: Последние джедаи".