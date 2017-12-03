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Предпоказ восьмого эпизода "Звездных войн" отменен в Минске
04.12.2017 13:39 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 дек — Sputnik. Плохая новость для белорусских фанатов "Звездных войн": предпоказ новой части франшизы "Звездные войны: Последние джедаи", который должен был состояться в ночь с 13 на 14 декабря, отменен, информация об этом размещена на официальном сайте
Официальные показы начнутся 14 декабря с 9.00, такое решение приняла студия-правообладатель Disney. Белорусские кинотеатры приносят извинения поклонникам звездной саги, и подчеркивают, что отмена предпоказа вынужденная.
Пользователи соцсетей, которые уже купили билеты, недовольны сложившейся ситуацией и не скрывают разочарования.
Кроме того, в Twitter появилась информация о том, что предпоказ фильма "Звездные войны: Последние джедаи" отменен не только в Беларуси, но и в других странах СНГ.
Билеты, купленные на предпоказ, не пропадут: их можно обменять или сдать в кассы кинотеатров.
Восьмой эпизод киноэпопеи "Звездные войны"
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Предварительный показ фильма "Звездные войны: Последние джедаи", по информации из социальных сетей, отменен не только в Беларуси, но и по всему СНГ.
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