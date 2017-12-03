﻿ Предпоказ восьмого эпизода "Звездных войн" отменен в Минске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Предпоказ восьмого эпизода "Звездных войн" отменен в Минске

04.12.2017 13:39 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 4 дек — Sputnik. Плохая новость для белорусских фанатов "Звездных войн": предпоказ новой части франшизы "Звездные войны: Последние джедаи", который должен был состояться в ночь с 13 на 14 декабря, отменен, информация об этом размещена на официальном сайте "Киновидеопроката".

Официальные показы начнутся 14 декабря с 9.00, такое решение приняла студия-правообладатель Disney. Белорусские кинотеатры приносят извинения поклонникам звездной саги, и подчеркивают, что отмена предпоказа вынужденная.

Пользователи соцсетей, которые уже купили билеты, недовольны сложившейся ситуацией и не скрывают разочарования.

​Кроме того, в Twitter появилась информация о том, что предпоказ фильма "Звездные войны: Последние джедаи" отменен не только в Беларуси, но и в других странах СНГ.

​​Билеты, купленные на предпоказ, не пропадут: их можно обменять или сдать в кассы кинотеатров.

Восьмой эпизод киноэпопеи "Звездные войны" выйдет в прокат 14 декабря и станет продолжением вышедшего два года назад седьмого фильма франшизы. Ранее в сети появился трейлер картины "Звездные войны: Последние джедаи".

 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 100
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предварительный показ фильма "Звездные войны: Последние джедаи", по информации из социальных сетей, отменен не только в Беларуси, но и по всему СНГ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Неизвестное фото расстрелянного белорусского поэта нашли в Японии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика