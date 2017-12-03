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В Витебске восстановили уникальные картины XVIII-XIX веков

04.12.2017 14:21 — Новости Культуры | Tut.by  
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Картины XVIII—XIX веков, которые многие специалисты считали утерянными безвозвратно, скоро увидят зрители.

Свою частную коллекцию Антон Бродовский передал Витебску почти 100 лет назад. Десять тысяч предметов, в том числе и картины. Но время войны полотна сильно пострадали. Пять лет назад приступили к их реставрации, и сегодня в музее показали первые восстановленные картины.

Работа тонкая, ювелирная, реставратор месяцами подбирает краски. Потому процесс восстановления и растягивается на годы. Используют ту же технологию, что и художники 200 лет назад. Красители только натуральные, а основа живописи — льняное масло.

Автора двух произведений установили благодаря записям на обратной стороне холста. Художник из Польши Михаил Новомейский придерживался русской классической школы. Среди картин и его автопортрет. А вот кому принадлежат работы, выполненные в западноевропейской манере, пока загадка.

Среди восстановленных картин — и «Дама в красном» Юделя Пэна. В Витебске собрана самая масштабная коллекция произведений учителя Марка Шагала. Всего в фондах музея 166 работ мастера, которого считают одним из основоположников Витебской художественной школы.

Увидеть живопись 200-летней давности во всех красках можно будет совсем скоро. Художественный музей готовит новогодний сюрприз — все восстановленные работы представят на специальной праздничной экспозиции.

 
Теги: Витебск
 
 
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Среди восстановленных картин - и "Дама в красном" Юделя Пэна.

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