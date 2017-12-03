Осветитель на телевидении, тренер по йоге и рабы из Африки. Кто были предки Меган Маркл?

Британский принц Гарри и американка Меган Маркл сыграют свадьбу в мае 2018 года. Немецкая пресса обнаружила у возлюбленной принца Уэльского как немецкие, так и африканские корни, пишет Deutsche Welle .



Фото: Reuters

После известия о помолвке и предстоящей свадьбе Гарри и Меган немецкая пресса не преминула вспомнить о родственных связях британских монархов с древней саксонской династией Веттинов, правивших в ряде государств Европы. В Великобритании Саксен-Кобург-Готская династия, одна из линий Веттинов, правит и по сей день, только называется Виндзорской, чтобы скрыть свое немецкое происхождение. Первым из Саксен-Кобург-Готской династии на британский трон в 1901 году взошел Эдуард VII, до своего коронования именовавшийся принцем Уэльским, как и его прапраправнук Гарри.

Но это все известные факты. Немецкий бульварный журнал Bunte сообщает также о немецких корнях будущей супруги принца Гарри. Предки Меган Маркл по материнской линии происходят родом из Африки и, как пишет издание, были рабами на хлопковых плантациях южных американских штатов. А вот по отцовской линии генеалогия Меган Маркл уходит, вполне возможно, своими корнями в Германию и Швейцарию. В XVIII столетии, утверждает Bunte, некий Иоанн Маркель покинул свои родные места в окрестностях Оффенбурга в нынешней федеральной земле Баден-Вюртемберг и поселился в Пенсильвании. Там в 1809 году появился на свет Конрад Маркель, который много позднее взял в жены Катерину Ховис. Предки Катерины по отцовской линии жили в Пруссии, а по материнской — в Швейцарии.

Исаак, сын Конрада и Катерины, впоследствии изменил написание фамилии в связи с ошибкой во время переписи населения и стал называться Маркле. Исаак заключил брак с Леей Райзенберг, которая тоже, предполагает журнал Bunte, «имела немцев в родословной». Постепенно Bunte доходит до дедушки американской актрисы, Гордона Арнольда Маркле, который в 1941 году женился на Дорис Сандерс из семьи английских эмигрантов. Из этого брака появился на свет в 1944 году отец Меган, позднее перебравшийся из Пенсильвании в Лос-Анджелес и работавший там осветителем на телевидении. Женой Томаса Маркле стала Дория Рагланд, тренер по йоге, социальный работник и сотрудник бюро путешествий. Когда их совместной дочери исполнилось 6 лет, Томас и Дория расторгли брак.

После развода родителей Меган жила в месте со своей афроамериканской матерью в одном из не самых богатых районов Лос-Анджелеса. Уже став актрисой, испытала на себе расизм. В интервью журналу Elle она, в частности, рассказывала: «Для черных ролей я была слишком светлой, для белых слишком темной». По отцовской линии у Меган есть сводная сестра, инвалид с диагнозом «рассеянный склероз», и сводный брат, который по причине домашнего насилия имел дело с полицией.