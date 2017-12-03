﻿ Осветитель на телевидении, тренер по йоге и рабы из Африки. Кто были предки Меган Маркл?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Осветитель на телевидении, тренер по йоге и рабы из Африки. Кто были предки Меган Маркл?

04.12.2017 15:17 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Британский принц Гарри и американка Меган Маркл сыграют свадьбу в мае 2018 года. Немецкая пресса обнаружила у возлюбленной принца Уэльского как немецкие, так и африканские корни, пишет Deutsche Welle.


Фото: Reuters

После известия о помолвке и предстоящей свадьбе Гарри и Меган немецкая пресса не преминула вспомнить о родственных связях британских монархов с древней саксонской династией Веттинов, правивших в ряде государств Европы. В Великобритании Саксен-Кобург-Готская династия, одна из линий Веттинов, правит и по сей день, только называется Виндзорской, чтобы скрыть свое немецкое происхождение. Первым из Саксен-Кобург-Готской династии на британский трон в 1901 году взошел Эдуард VII, до своего коронования именовавшийся принцем Уэльским, как и его прапраправнук Гарри.

Но это все известные факты. Немецкий бульварный журнал Bunte сообщает также о немецких корнях будущей супруги принца Гарри. Предки Меган Маркл по материнской линии происходят родом из Африки и, как пишет издание, были рабами на хлопковых плантациях южных американских штатов. А вот по отцовской линии генеалогия Меган Маркл уходит, вполне возможно, своими корнями в Германию и Швейцарию. В XVIII столетии, утверждает Bunte, некий Иоанн Маркель покинул свои родные места в окрестностях Оффенбурга в нынешней федеральной земле Баден-Вюртемберг и поселился в Пенсильвании. Там в 1809 году появился на свет Конрад Маркель, который много позднее взял в жены Катерину Ховис. Предки Катерины по отцовской линии жили в Пруссии, а по материнской — в Швейцарии.

Исаак, сын Конрада и Катерины, впоследствии изменил написание фамилии в связи с ошибкой во время переписи населения и стал называться Маркле. Исаак заключил брак с Леей Райзенберг, которая тоже, предполагает журнал Bunte, «имела немцев в родословной». Постепенно Bunte доходит до дедушки американской актрисы, Гордона Арнольда Маркле, который в 1941 году женился на Дорис Сандерс из семьи английских эмигрантов. Из этого брака появился на свет в 1944 году отец Меган, позднее перебравшийся из Пенсильвании в Лос-Анджелес и работавший там осветителем на телевидении. Женой Томаса Маркле стала Дория Рагланд, тренер по йоге, социальный работник и сотрудник бюро путешествий. Когда их совместной дочери исполнилось 6 лет, Томас и Дория расторгли брак.

После развода родителей Меган жила в месте со своей афроамериканской матерью в одном из не самых богатых районов Лос-Анджелеса. Уже став актрисой, испытала на себе расизм. В интервью журналу Elle она, в частности, рассказывала: «Для черных ролей я была слишком светлой, для белых слишком темной». По отцовской линии у Меган есть сводная сестра, инвалид с диагнозом «рассеянный склероз», и сводный брат, который по причине домашнего насилия имел дело с полицией.

 
 
Ссылка на источник 90
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британский принц Гарри и американка Меган Маркл сыграют свадьбу в мае 2018 года. Немецкая пресса обнаружила у возлюбленной принца Уэльского как немецкие, так и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
В Витебске восстановили уникальные картины XVIII-XIX веков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика