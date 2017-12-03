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СМИ: готовить представителя от Беларуси на "Евровидение" может Киркоров

04.12.2017 15:32 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 дек — Sputnik. Известный российский певец и продюсер Филипп Киркоров может принять участие в подготовке исполнителя для участия в конкурсе песни "Евровидение-2018" от Беларуси.

Белтелерадиокомпания объявила прием заявок для участия в национальном отборе на конкурс "Евровидение-2018" — артисты могут предлагать медиахолдингу свои композиции до 26 декабря, после чего пройдут прослушивания и открытый конкурс.

Киркоров снова в обойме?

Киркоров уже участвовал в подготовке белорусов для "Евровидения". Так, в 2005-м он помогал Анжелике Агурбаш, а в 2007-м — Дмитрию Колдуну, который принес Беларуси лучший на сегодня результат в конкурсе — шестое место.

СМИ: готовить представителя от Беларуси на "Евровидение" может Киркоров
© Sputnik / Виктор Толочко
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"На днях на меня вышли с предложением от одной дружественной нам страны, и я согласился продюсировать его участника. Моя Dream Team сделает все возможное для блестящего номера — от песни до постановки", — сказал Киркоров изданию "Дни.Ру" за кулисами съемок новогодней "Песни года".

Издание предполагает, что речь идет именно о Беларуси. Впрочем, сам он конкретную страну не называл.

А как же Дробыш?

Некоторые издания неделю назад заявляли о том, что подготовкой представителей Беларуси на "Евровидение-2018" займется другой российский продюсер — Виктор Дробыш, который в 2016-м продюсировал исполнителя IVAN'а.

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Предполагалось, что Дробыш будет готовить на конкурс брестчанку Зину Куприянович, участвовавшую в "Новой Фабрике звезд". В качестве аргумента издания приводили тот факт, что продюсер был замечен в обществе президента республики и сыграл с ним в хоккей.

Сам Дробыш эти слухи никак не комментировал.

Что может помешать Киркорову и Дробышу?

В обоих случаях — и с Киркоровым, и с Дробышем — есть нюансы, которые нельзя игнорировать.

СМИ: готовить представителя от Беларуси на "Евровидение" может Киркоров
© Фото: Thomas Hanses (EBU)
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Так, если Беларусь и предлагала Киркорову готовить артиста, то странным выглядит факт открытого отбора с решением, которое будет приниматься в том числе и телезрителями. Вероятность того, что артисту предложили подготовить исполнителя для участия в отборе, не так высока — "не по чину".

С Дробышем все проще: Куприянович, которую многие "пророчили" в участницы "Евровидения", не может в нем принять участие из-за возраста. По правилам конкурса, на него можно ехать только с 16 лет, а Зине только осенью исполнилось 15.

Так или иначе, в конце декабря завершится прием заявок на участие в отборе — тогда и станет понятно, участвуют ли в нем "подопечные" маститых продюсеров.

 
Теги: Минск
 
 
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Король российской эстрады получил предложение от "дружественной" России страны подготовить конкурсанта на популярный конкурс.

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