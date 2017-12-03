Личная история Николая II: фарфора не нужно, ОТМА и другое

МИНСК, 4 дек – Sputnik. Выставку "Венценосная Семья. Путь Любви" создали в Могилевской епархии Белорусской православной церкви, фотоматериалы для нее собирали по музеям и частным коллекциям России и Беларуси.

"Цель выставки – рассказать правду устами самих государя, государыни и приближенных людей", – заявил, открывая выставку в Минске, заведующий кафедрой литературы и межкультурных коммуникаций Могилевского государственного университета имени Кулешова Сергей Сомов



© Sputnik / Виктор Толочко Заведующий кафедрой литературы и межкультурных коммуникаций Могилевского государственного университета имени Кулешова Сергей Сомов

"Есть много книг, исследований, в которых описывается правление Николая Александровича, но любые мнения ученых так или иначе идеологизированы. Есть поклонники государя, есть его убежденные противники. Есть те, которые пытаются найти истину. Особенность этой выставки в том, что она показывает ту сторону жизни государя, которая практически не была известна современникам и становится известна потомкам только в настоящее время. Это быт семьи, жизнь семьи, куда вхожи были единицы из современников государя", – пояснил он.

Организаторы выставки настаивают, что они старались уйти от идеологических оценок и показать историю семьи и любви.

"На сегодняшний день это самая актуальная проблема – сохранение семейных ценностей и традиций", – объяснил куратор выставки пресс-секретарь Могилевской и Мстиславской епархии БПЦ Илья Сидорович.



© Sputnik / Виктор Толочко Куратор выставки пресс-секретарь Могилевской и Мстиславской епархии БПЦ Илья Сидорович

Выставку уже видели в Москве, Калуге, Коломне, Нижнем Новгороде, Серафимо-Дивеевском монастыре, Смоленске, Витебске, Полоцке, Пскове и других городах. Ближайшие три недели история венценосной семьи будет экспонироваться – по инициативе Представительства Россотрудничества в Беларуси – в филиале Российского государственного социального университета в Минске.

Фарфора не нужно

Прежде чем начать экскурсию для студентов и преподавателей филиала РГСУ в Минске по выставке, Сомов заметил, что рассказ об отношениях в царской семье особенно актуален в наше время, когда с институтом семьи, по сути, происходит катастрофа.

"Это трагедия, когда у нас разрушается более половины созидаемых браков. А из оставшихся еще четверть находится в хроническом предразводном состоянии. В этом мало счастья, в этом мало радости. А человек призван для радости и счастья, несмотря на все те трудности, с которыми ему приходится сталкиваться в жизни", – заметил экскурсовод и предложил изучить опыт царской семьи.



© Sputnik / Виктор Толочко Великие княжны общаются с семьей железнодорожного рабочего в Могилеве

И Николай Александрович, и Александра Федоровна были из многодетных семей, они хоть и росли во дворцах, но не были избалованы.

"Многие думают – ну уж цари-то наслаждались жизнью, тем, к чему нас призывает сегодняшняя культура. Мол, наслаждайся, пусть будет больше радости и удовольствий. Так вот для детей в семье императора праздные радости были несвойственны. Они жили в строгой, практически спартанской обстановке: простые кровати, практически похожие на военные, обливание водой, ежедневная учеба (Николай Александрович окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета), и строгая- строгая дисциплина", – рассказал Сомов.

Он напомнил об обращении Александра III к учителям своих детей: учите хорошенько, послаблений не делайте, спрашивайте по всей строгости, не поощряйте лень. "Повторяю, что мне фарфора не нужно. Мне нужны нормальные здоровые русские дети", – процитировал императора исследователь из Могилева.

ОТМА

Тот же сценарий – многодетная семья, где все заняты делом – попытались позже воссоздать уже Николай Александрович и Александра Федоровна. С шагом в два года них родились четыре дочери Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия.

"Сейчас, чтобы занять детей, что им только не предлагают – гаджеты, мультики, игры. Так вот царские дети ничем подобным не занимались. Старшая сестра Ольга за всю свою жизнь один раз была на балу – только потому, что должна была присутствовать там по этикету и возрасту. Другие там не бывали ни разу. Их занятия были в том, что они рисовали, музицировали, устраивали домашний театр, вышивали. Мать передала любовь к рукоделию всем дочерям. Поэтому на фотографиях мы их видим не гуляющих, а занятых делом – чтением, рукоделием", – акцентирует внимание Сомов.

А еще в этой семье, по его словам, были очень теплые отношения. Настолько теплые, что маленькие великие княжны стали воспринимать себя одним целым, придумали для себя общее название – ОТМА – по первым буквам имен, и порой подписывали им письма.

О любви, труде, терпении и испытаниях, которые достались этой семь, – через фотографии и документы и рассказывает выставка.



© Sputnik / Виктор Толочко Цесаревич Алексей с котятами

То, что она появилась в Могилеве неслучайно. С 1915 по март 1917-го Николай II много времени проводил в этом губернском городе, где в то время располагалась Ставка Верховного Главнокомандующего. Россия участвовала в Первой мировой, а император с августа 1915-го взял руководство войсками на себя. Sputnik рассказывал о том, как город принимал и воспринимал последнего русского царя и его семью .

Эта выставка будет полезна студентам, полагает первый заместитель директора филиала РГСУ в Минске Ольга Марисова.

"Наш вуз все-таки социальный, мы ориентированы на социальные отношения, на семью", – заметила она.



© Sputnik / Виктор Толочко Великая княжна Анастасия рукодельничает

Но кроме студентов в вузе будут рады и сторонним посетителям, которым наверняка будет интересно увидеть редкие архивные кадры из жизни семьи последнего русского императора.