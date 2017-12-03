Где пройдут народные гуляния в новогоднюю ночь в Минске

МИНСК, 4 дек — Sputnik. Власти Минска определили площадки в административных районах города, где в новогоднюю ночь пройдут праздничные народные гуляния, об этом сообщили Sputnik Беларусь в пресс-службе Минсгорисполкома.

Всего в городе будут действовать 22 площадки, где жители Минска и гости столицы смогут культурно отдохнуть и приобщиться к массовым гуляниям. Больше всех повезло жителям Заводского, Фрунзенского и Первомайского района: на каждый из них приходится по четыре праздничные площадки.

В Заводском районе Минска народные гуляния развернутся возле спорткомплексов "Чижовка-Арена" (с 1:00 до 4:00) и МФК "Мандарин" по улице Герасименко (с 1:00 до 3:00), а также около универмага "Беларусь" и супермаркета "Соседи" по улице Селицкого (с 1:00 до 3:00).

Жители Фрунзенского района столицы могут отпраздновать Новый год с 1:00 до 3:00 у Ледового дворца спорта Минской области (улица Притыцкого, 27), в парке имени Уго Чавеса, на площадках возле ТЦ "Максимус" (улица Лобанка, 94) и рынка "Западный" (улица Бурдейного, 6).

Новогодние гуляния в Первомайском районе пройдут с 1:00 до 3:00 возле Национальной библиотеки Беларуси, на улице Руссиянова, 1, улице Фогеля, 1 и улице Героев 120-й дивизии, 15.

В Ленинском районе праздничные мероприятия с 0:00 до 3:00 состоятся в Лошицком усадебно-парковом комплексе, а также на площадке возле кинотеатра "Салют" (проспект Рокоссовского, 150а).

Московский район столицы порадует жителей и гостей города новогодними гуляниями в парке Павлова (с 1:00 до 4:00), сквере "Полянка" по улице К.Либкнехта и на улице Я.Чечота в микрорайоне Брилевичи (с 1:00 до 3:00).

Жителей Партизанского района новогодняя праздничная программа будет радовать с 00:30 до 4:00 в парке экстремальных видов спорта (улица Столетова,1) и на площадке близ памятника советским летчикам по ул. Карвата.

В Центральном районе праздник развернется с 1:00 до 4:00 на площадке у Минского государственного Дворца детей и молодежи (улица Старовиленский тракт, 41), в Советском — с 00:30 до 4:00 на площадке перед Комаровским рынком.



© Sputnik/ Евгений Биятов Как выбрать живую елку на Новый год - 2018

Массовые гуляние в Октябрьском районе начнутся в 1.00 на площади у культурно-спортивного центра Минского отделения Белорусской железной дороги (улица Чкалова, 7).

По информации Мингорисполкома, больше всего рождественских и новогодних праздничных мероприятий пройдут в Московском и Фрунзенском районах Минска.

Ранее стало известно, как долго будут отдыхать белорусы в новогодние праздники. Cиноптики в своем долгосрочном прогнозе погоды уже пообещали жителям Беларуси снег в ночь с 31 декабря на 1 января.

Кроме того, Sputnik узнал, что нельзя дарить на Новый год-2018.