У многих сложился стереотип, что в Витебске делать нечего. Мы хотим помочь горожанам от него избавиться и продолжаем серию публикаций о том, как и где можно увлекательно и с пользой провести досуг. Сперва мы рассказали о паб-квизах , затем — об объединениях любителей настольных игр , позже — о частных киноклубах , городских квестах и клубах виртуальной реальности . В этом обзоре мы собрали самые нестандартные услуги, развлечения и мероприятия в витебских кафе и барах.





Игра «Подмосковные вечера»

Развлекательная программа построена по примеру телешоу «Подмосковные вечера». Участники бросают вызов самим себе: например, нужно объяснить слово «дырка» без слов и с завязанными руками. Или же намурлыкать песню так, чтобы команда угадала ее с первого раза.

Всего в «Подмосковных вечерах» — 7 раундов, состоящих из смешных игр, интересных заданий, в которых нужно проявлять находчивость и креатив. Одновременно играют 3−4 команды (от 4 до 6 человек). Присоединится может каждый, приведя друзей или прийдя один. Игра проходит раз в месяц в ресторане «Золотой лев». Стоимость участия — 5 рублей.

Подробности: +375 33 646−66−96 (Евгения), +375 29 517−46−26 (Татьяна), группа .

Кроме того, организаторы «Подмосковных вечеров» в Витебске планируют проводить Karaoke battle и «умный квест». За новостями можно следить в этой же группе.

Бросить вызов заведению

В кафе-баре Brevis объявили о необычном челендже под названием «Вызови Brevis bar на дуэль». Первой, кому удалось даже перевыполнить условия, оказалась хрупкая девушка, которая получила призы на сумму более 500 рублей. Заведение опубликовало видеоподтверждение .

Условия: за час вы должны съесть 10 чизбургеров. Вам дают 2 бутылки воды, воспользоваться ими или нет — решаете сами. Если выиграли дуэль, то платить за съеденное не нужно, еще вам полагается денежный приз и сертификат.

Подробности: в группе и по телефонам: 8 0212 64-81-81 и +375 29 192−79−27.

Отдаленно похожая акция действует в арт-пабе «Торвальд». Тем, кто выпьет 5 бокалов немецкого пива Hacker Pshorr, дарят фирменную шляпу.

Конкурсы

Пиццерия «Домино» в своей группе еженедельно проводит конкурсы, в которых разыгрывают блюда из меню этого заведения.

Условия: в каждом конкурсе людям нужно искать задания и подсказки, двигаться по сюжетной линии, чтобы получить призы.

— Наши конкурсы нравятся людям тем моментом, что «на халяву» получить ничего не получится. Можно только заработать своим вниманием, умом и слаженной работой с другими участниками. Поучаствовать может любой желающий. Но мы предупреждаем, что поначалу будет сложновато. Поэтому всем новичкам рекомендуем общаться с другими участниками конкурса, чтобы было легче и веселее проходить его, — рассказал администратор заведения.



Фото: Reuters

Гастрономический ужин

По средам караоке-бар «Малинки» проводит гастрономический ужин для гурманов от шеф-повара. Под аккомпанемент джаза в исполнении Маргариты Пащук гостям предлагают отведать изысканные блюда с превосходным вином. Мерцание свечей и тепло огня дополняют атмосферу романтического вечера или встречи друзей.

Стоимость пригласительного: 35 рублей для одного, на двоих — 70 рублей.

Подробности: в группе . Потребуется предварительная запись по номеру: +375 44 577−22−11.

Официант на дом

Недавно в ресторане «Губернский трактир» объявили о новой услуге для Витебска. Теперь для обслуживания одного человека или больших мероприятий дома, в офисе, на природе и где угодно можно вызвать официанта из этого заведения.

Подробности по телефонам: +375 33 324−50−52, +375 29 144−91−90 и в группе .

«Хороший повод»

Это серия неформальных встреч людей, которые неравнодушно относятся к Витебску и хотят сделать город лучше. «Хороший повод» проходит в формате общественного кафе. Принять участие в такой беседе — это не только шанс найти новых знакомых, но и возможность поделиться своими наблюдениями, достижениями, ошибками.

Принять участие легко: встречи происходят в первый четверг месяца в арт-пабе «Торвальд». Следующая — 7 декабря. Анонсы — в группе .



Фото: vitebsk4.me

Stand Up

«Открытый микрофон» — мероприятие, на котором начинается путь любого комика. Здесь проверяют свои шутки как новые, так и опытные артисты.

Арт-паб «Торвальд» приглашает всех на атмосферные вечера, на которых можно послушать выступления людей в жанре Stand up или же выступить самому.

Вход бесплатный. Запись на участие и новости — в группе .

Спорттрансляции и виртуальные турниры

Мы насчитали как минимум 5 заведений, куда приглашают ценителей футбола на совместный просмотр прямых трансляций матчей. Это арт-паб «Торвальд» , кафе-бар Brevis (транслируют только Лигу чемпионов), спорт-бар , кафе-бар «У Клима» .

В кафе «Бархан» заявляют, что во время спортивных трансляций международных матчей по хоккею и футболу устраивают скидки и сюрпризы для болельщиков.

О проведении спортивных трансляций заведения заранее объявляют в своих группах.

Кроме того, в спорт-баре Victory предлагают не только посмотреть спортивные соревнования, но и стать их участником благодаря игровой консоли PlayStation 4. Между активными участниками проходят турниры, где разыгрывают подарочные сертификаты.

«Живая библиотека»

Здесь вместо привычных нам «книг» выступают живые люди со своими историями. Они имеют редкую профессию, уникальный опыт, непривычный для большинства образ жизни или мировоззрение.

Работает «Живая библиотека» так же, как и обычная: «читатели» приходят, получают «карточку читателя», выбирают «книгу» и читают ее в течение определенного времени.

Вход свободный, но требуется предварительная регистрация. У мероприятия нет постоянного места проведения, поэтому следить за новостями лучше всего в группе .





«Мова нанова»

Концепция бесплатных курсов «Мова нанова» — неакадемическое изучение белорусского языка. Всю информацию по лексике и грамматике подают в интерактивной форме, интересно и непринужденно.

Из недавних мероприятий — кинопросмотры, встреча с Ириной Вороновой, которая поделилась фактами из истории Музея Марка Шагала и биографии художника. Известный краевед Николай Пивовар рассказал о природных памятниках Витебского района. Курсы проводят на различных площадках, но довольно часто их принимает арт-паб «Торвальд».

Подробнее — в нашем материале , в группе , на сайте курсов.





Счастливые часы

В заведении «Черный Пью», которое называет себя «пиратским пабом», действует сразу несколько таких акций. Во вторник с 20.00 до 23.00 к своему заказу можно бесплатно получить печенье «Клешни утонувшего краба» или орешки. В это же время в среду к заказу бармен бесплатно добавляет один шот на его выбор. Следить за акциями можно в группе .

В гастрономическом баре «Угол 90» каждый день с 0.00 до 2.00 действует акция «2+1», благодаря которой при условии заказа 2-х коктейлей третий станет бесплатным. Кроме того, каждый четверг бар делает специальное предложение под названием Sweet Day для женских компаний от 2-х человек. При сумме общего заказа от 45 рублей им полагается бутылка испанского игристого напитка.

Ежедневные 15% скидки на пиццу дня устанавливают в пиццерии Like Pizza. Узнать подробности можно в группе .

«Счастливые часы» устраивают в будние дни с 12.00 до 16.00 в «Арена-суши» на ул. Ленина, 53 (скидка 30%). С момента открытия и до 15.00 — в кафе-клубе «Собрание» (скидка 20% на все блюда, кроме выходных и праздников). В ресторане «Виктория» с 12.00 до 15.00 объявлена 20% скидка на основное меню, с 16.00 до 18.00 с понедельника по четверг — скидка 40% на продукцию собственного производства.

Не обделили вниманием и младших посетителей. Во время прошлых каникул в «Арене-пицце» для отличников учебы ввели специальную 40% скидку на большую пиццу. Акцию планируют продолжить и во время следующих каникул. За новостями можно следить на сайте заведения.

Живая музыка и техновечеринки

Хотя приглашение артистов не является чем-то экстраординарным, тем не менее мы решили уточнить, какое именно музыкальное сопровождение можно ожидать, собираясь на ужин в витебские заведения.

В гастрономическом баре «Угол 90» каждую пятницу и субботу играют приглашенные и витебские диджеи. Преобладающие музыкальные направления вечеринок — deep house и techno, также можно услышать funk, soul, house, и disco. С 17 ноября вернулись домашние вечеринки «Pop-Star». Анонсы публикуют в группе заведения.

Ресторан «Золотой лев» представил свой взгляд на проведение вечеринок. На pre-party собираются любители выпить по парочке коктейлей перед тусовкой, поболтать с друзьями и настроиться на ночную «волну». Гостей ожидают тематические декорации, музыка и вкусные комплименты от ресторана. Новости — в группе .

Кафе «Ок» сменило название на более подходящее по духу — «Ностальгия». Теперь по пятницам, субботам и в праздничные дни здесь можно услышать живой вокал и саксофон в исполнении музыкального коллектива с аналогичным названием. Вход бесплатный, подробности — в группе .

Помимо этого, в кафе появилась фотозона, где каждый посетитель может сделать снимок. А если опубликовать его с указанием специального хештега от заведения, оно подарит свою фирменную закуску.



Фото из архива группы кафе «Ностальгия»

С 20.00 до 22.00 играет живая музыка в ресторане «Лямус» (классическая гитара, саксофон). Стоимость входных билетов в это время — 1 рубль 50 копеек.

О наличии живой музыки заявляют в кафе-баре Brevis (в пятницу-субботу, но не каждую), аналогично — в обновленном кафе «Квартал», и в развлекательном центре «Город» (со среды по воскресенье с 20.00 до 0.00). Со вторника по пятницу с 18.00 начинают музыкально-танцевальные вечера в столовой-баре «Витебскэнерго» (ул. «Правды», 30а).