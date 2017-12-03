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"Нет, ты иди сюда!" Котенок научился человеческому жесту и доминирует над своим хозяином
04.12.2017 17:30 — Новости Культуры | Tut.by
Котенок Васаби, который живет в американском штате Флорида, стал настоящей звездой социальных сетей. Ролик, который
На видео видно, как Стивен попытался подозвать котенка хлопками по кровати. Обычно хозяева предлагают питомцам таким образом поиграть, но Васаби не прыгнул на руку, а повторил за хозяином жест, который коты никогда не делают, — животное похлопало по полу в ответ.
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Котенок Васаби, который живет в американском штате Флорида, стал настоящей звездой социальных сетей. Ролик, который запостил в свой твиттер его хозяин, получил уже...
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