Умер актер Шаши Капур

Индийский киноактер, режиссер и продюсер Шаши Капур скончался на 79 году жизни, сообщает Variety .



Шаши Капур

Капур родился в 1938 году в городе Калькутта. Пиком карьеры актера стали 1960-е — начало 1980-х годов, когда он воспринимался как одна из самых ярких звезд Болливуда. В большинстве из своих успешных фильмов он снялся с звездой того времени Амитабхом Бачаном. В том числе это фильмы «Стена» (1975), «Любовь — это жизнь» (1976), «Трезубец бога Шивы» (1978), «Черный камень» и «Неудачное замужество» (1979), «Преданный слуга» (1982). Всего он снялся в 116 фильмах на хинди.

Кроме того, Шаши Капур стал первым актером Болливуда, снимавшимся в британских и американских фильмах. Среди них «Господин Шекспир» (1965), «Бомбейское кино» (1970), «Сиддхартха» и «Пыль и жара» (1982).

Позднее Капур работал как продюсер и режиссер.