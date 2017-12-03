Легенда Болливуда Шаши Капур скончался на 80-м году жизни

МИНСК, 4 дек — Sputnik. Легендарный индийский актер Шаши Капур скончался в возрасте 79 лет, пишет агентство United News of India .

Актер умер в одной из больниц Мумбаи после продолжительной болезни. Отмечается, что состояние Шаши ухудшилось накануне – он был госпитализирован с инфекцией дыхательных путей.

Шаши — представитель династии Капуров, члены которой заняты в индустрии Болливуда с момента ее основания. Он снялся в более чем сотне индийских фильмов (в частности, "В заключение", "Душители", "Коммандос", "Сэмми и Роузи ложатся в постель", "Великая сила любви" и другие), а также в нескольких картинах западных режиссеров.

В 1989 году он попробовал себя в режиссуре, сняв музыкальную сказку "Черный принц Аджуба" совместно с советскими кинематографистами.

14 августа этого года также в возрасте 79 лет умер брат Шаши Шамми Капур, который считается одним из самых популярных актеров Болливуда в его так называемый классический период: 50-60-е годы прошлого столетия. У Шамми и Шаши был брат Раджем – вместе они составляли знаменитую "тройку братьев Капур", в значительной степени определявшей лицо индийского кинематографа в этот период. Раджем умер 2 июня 1988 года.