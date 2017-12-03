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Легенда Болливуда Шаши Капур скончался на 80-м году жизни
04.12.2017 18:18 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 дек — Sputnik. Легендарный индийский актер Шаши Капур скончался в возрасте 79 лет, пишет агентство
Актер умер в одной из больниц Мумбаи после продолжительной болезни. Отмечается, что состояние Шаши ухудшилось накануне – он был госпитализирован с инфекцией дыхательных путей.
Шаши — представитель династии Капуров, члены которой заняты в индустрии Болливуда с момента ее основания. Он снялся в более чем сотне индийских фильмов (в частности, "В заключение", "Душители", "Коммандос", "Сэмми и Роузи ложатся в постель", "Великая сила любви" и другие), а также в нескольких картинах западных режиссеров.
В 1989 году он попробовал себя в режиссуре, сняв музыкальную сказку "Черный принц Аджуба" совместно с советскими кинематографистами.
14 августа этого года также в возрасте 79 лет умер брат Шаши Шамми Капур, который считается одним из самых популярных актеров Болливуда в его так называемый классический период: 50-60-е годы прошлого столетия. У Шамми и Шаши был брат Раджем – вместе они составляли знаменитую "тройку братьев Капур", в значительной степени определявшей лицо индийского кинематографа в этот период. Раджем умер 2 июня 1988 года.
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Шаши Капур стал первым актером Болливуда, снимавшимся в британских и американских фильмах.
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