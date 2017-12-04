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NaviBand представили новый клип и намекнули, что ждут ребенка
05.12.2017 06:50 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 дек — Sputnik. Премьера нового клипа на песню "А дзе жывеш ты?" от участников конкурса "Евровидение-2017", NaviBand, стала маленькой сенсацией. Помимо симпатичного видеоряда, в клипе есть прозрачный намек на то, что Ксюша скоро станет мамой.
NaviBand разместили клип на своем YouTube-канале и многозначительно отметили, что "начинают новый путь творческой и жизненной истории". В финале клипа Артем гладит Ксюшу по животу, и всем становится понятно, что пара ждет ребенка.
Официальный выход альбома NaviBand "Адной дарогай" запланирован на 8 декабря. Музыканты приступили к работе над ним сразу после возвращения с международного конкурса песни "Евровидение-2017", где вышли в финал.
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Участники коллектива Ксюша Жук и Артем Лукьяненко прозрачно намекнули в новом клипе, что скоро в их семье ожидается пополнение.
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