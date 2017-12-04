Витебский модельер Людмила Тараканова стала лучшим дизайнером мужской одежды в Беларуси

В Минске впервые для лучших представителей отечественного модного бизнеса учредили Национальную премию белорусской моды — Belarus National Fashion Award by Zorka. Организатором выступило агентство PR и коммуникаций «Открытый подиум», которое реализует известный проект — Белорусская неделя моды (BFW).





Премию вручили в 10-ти номинациях. В одной из них — «Дизайнер мужской одежды» — по итогам голосования экспертов и самих дизайнеров премию получила витебский модельер Людмила Тараканова.

Людмила создала несколько десятков уникальных коллекций для мужчин. Бренд TARAKANOVA давно занял свою нишу в белорусской модной индустрии. Известный модельер является доцентом кафедры дизайна и моды ВГТУ.

Имя Людмилы Таракановой многие помнят со времен конкурса «Белая амфора», где она завоевала Гран-при. Модельер — участница модных показов и выставок изделий легкой промышленности в Дюссельдорфе и Кельне, Калининграде, Москве, Львове. Успехом отмечены ее неоднократные выходы на Белорусской неделе моды в Минске. Витебский дизайнер имеет в своем творческом досье прекрасные отзывы известного кутюрье Такады Кензо.





Модели Людмилы Таракановой опубликованы в журналах моды и стиля — итальянском Collezioni, российском Fashion Collection и некоторых других.

Сегодня витебский дизайнер полна творческих замыслов. И такая награда, как Национальная премия белорусской моды, по словам Людмилы Таракановой, ее очень радует:

— Новость о награде была неожиданной — об этом сообщила в своем поздравлении моя бывшая студентка Наташа Корж, которая тоже была одним из номинантов премии. Я рада признанию моих коллег, это дорогого стоит, и очень благодарна мастерам, которые во время создания коллекций посвящают мне свое время, понимают мои замыслы и радуются моим успехам.