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Названы лучшие сериалы уходящего года

05.12.2017 09:21 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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В рамках подведения итогов 2017-го многие издания и эксперты составляют рейтинги всего лучшего и самого заметного в уходящем году. Так, уже названы лучшие боевики и самые интересные песни 2017-го, а теперь издание Vulture представило свой рейтинг сериалов.

Первое место в списке лучших сериалов 2017-го занял третий сезон "Твин Пикс". Легендарный Дэвид Линч лично занялся созданием всех серий — от и до. С трепетом ждали продолжение нуарного сериала и поклонники истории, и кинокритики. Итог — новый "Твин Пикс" не подкачал.

Второе место рейтинга получил третий сезон сериала "Оставленные" — не столь популярный у нас, в США этот проект был настоящей сенсацией. В центре сюжета — исчезновение из тихого пригорода сотни человек и попытки местного шерифа сохранить порядок.

Замыкает топ-3 лучших сериалов трагикомедия "Все к лучшему", начавшая выходить на экраны в прошлом году. История здесь разворачивается вокруг матери-одиночки и всего того, что ей приходится пережить.

Кроме того, в списке лучших сериалов этого года — "Отжиг", "Конь БоДжек", "Двойка", "Молодой Папа", очередной сезон "Самурай Джек", "Чокнутая бывшая" и "Шоу Кармайкла".

Что интересно, громкие и обсуждаемые проекты года — "Игра престолов" и "Мир Дикого Запада", а также второй сезон "Очень странных дел" в рейтинг не попали. Не считают лучшим и "Рассказ служанки", получивший в этом году премию "Эмми".

 
 
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Лидерство в рейтинге получил новый сезон "Твин Пикса", а вот "Игра престолов" даже не вошла в десятку.

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