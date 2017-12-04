МИНСК, 5 дек — Sputnik. Продюсерская компания "Фетисов Иллюзион" может снять фильм по роману "Травля" белорусского писателя Саши Филипенко, заявили в фирме.

Филипенко — белорусский прозаик, автор романов "Бывший сын", "Травля", "Замыслы" и "Красный крест". Лауреат "Русской премии" и финалист "Большой книги", Филипенко также входил в лонг-лист "Русского Букера".

Как стало известно накануне церемонии объявления победителя премии "Русский Букер 2017", компания продюсера Глеба Фетисова, занимавшегося фильмами "Нелюбовь" и "Дуэлянт", ведет переговоры об экранизации книги Филипенко "Травля".

Кроме того, фильм может быть снят и по книге другого номинанта "Русского Букера" — "Убить Бобрыкина. История одного убийства" Александры Николаенко.

Даты возможного выхода в прокат экранизаций этих романов пока не объявлены, так как сейчас продолжаются переговоры на получение авторских прав.

Филипенко родился и вырос в Минске, затем продолжил учебу в Санкт-Петербурге. Работал на телевидении в качестве сценариста — в том числе и для проектов "Прожектор ПерисХилтон" и "Вечерний Ургант". Книги писателя публикует российское издательство "Время", которое также владеет правами на произведения Светланы Алексиевич.