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Продюсер "Нелюбви" может экранизировать белорусского писателя
05.12.2017 09:47 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 дек — Sputnik. Продюсерская компания "Фетисов Иллюзион" может снять фильм по роману "Травля" белорусского писателя Саши Филипенко, заявили в фирме.
© AP/ Vianney Le Caer/Invision
Филипенко — белорусский прозаик, автор романов "Бывший сын", "Травля", "Замыслы" и "Красный крест". Лауреат "Русской премии" и финалист "Большой книги", Филипенко также входил в лонг-лист "Русского Букера".
Как стало известно накануне церемонии объявления победителя премии "Русский Букер 2017", компания продюсера Глеба Фетисова, занимавшегося фильмами "Нелюбовь" и "Дуэлянт", ведет переговоры об экранизации книги Филипенко "Травля".
Кроме того, фильм может быть снят и по книге другого номинанта "Русского Букера" — "Убить Бобрыкина. История одного убийства" Александры Николаенко.
Даты возможного выхода в прокат экранизаций этих романов пока не объявлены, так как сейчас продолжаются переговоры на получение авторских прав.
Филипенко родился и вырос в Минске, затем продолжил учебу в Санкт-Петербурге. Работал на телевидении в качестве сценариста — в том числе и для проектов "Прожектор ПерисХилтон" и "Вечерний Ургант". Книги писателя публикует российское издательство "Время", которое также владеет правами на произведения Светланы Алексиевич.
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С писателем Сашей Филипенко сейчас ведутся переговоры о приобретении прав на экранизацию.
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