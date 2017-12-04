МИНСК, 5 дек — Sputnik. Фанаты американского сериала "Карточный домик" смогут увидеть, чем закончилась история президент США Фрэнка Андервуда: производитель сериала — компания Netflix — объявила, что снимет заключительный сезон.

Он будет сокращенным и без участия исполнителя главной роли Кевина Спейси, которого обвинили в сексуальных домогательствах.

Директор Netflix по контенту Тед Сарандос выступил на конференции по СМИ и коммуникациям в США. Он рассказал, что съемки начнутся в 2018 году, а продюсеры постараются сделать "хорошее, креативное окончание".

Кроме того, предполагается, что в новом сезоне вместо обычных 13 будет восемь серий.

Спейси оказался в центре громкого сексуального скандала в октябре 2017 года, после того как звезда сериала Star Trek Энтони Рэпп обвинил его в домогательствах. По словам Рэппа, когда ему было 14 лет, пьяный Спейси пытался соблазнить его.

Кроме Рэппа к жалобам против актера присоединились еще несколько человек. Полиция начала расследование по этому поводу. Сразу после прозвучавших обвинений представитель актера заявил, что Спейси планирует пройти курс лечения. В начале ноября американские СМИ писали, что актер уже находится в клинике и начал проходить курс реабилитации от сексуальной зависимости.