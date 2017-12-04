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Последний сезон "Карточного домика" выйдет без Кевина Спейси

05.12.2017 09:37 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 дек — Sputnik. Фанаты американского сериала "Карточный домик" смогут увидеть, чем закончилась история президент США Фрэнка Андервуда: производитель сериала — компания Netflix — объявила, что снимет заключительный сезон.

Он будет сокращенным и без участия исполнителя главной роли Кевина Спейси, которого обвинили в сексуальных домогательствах.

Последний сезон "Карточного домика" выйдет без Кевина Спейси
© AFP/ Nicholas Kamm
Съемки "Карточного домика" приостановлены из-за контракта со Спейси

Директор Netflix по контенту Тед Сарандос выступил на конференции по СМИ и коммуникациям в США. Он рассказал, что съемки начнутся в 2018 году, а продюсеры постараются сделать "хорошее, креативное окончание".

Кроме того, предполагается, что в новом сезоне вместо обычных 13 будет восемь серий.

Спейси оказался в центре громкого сексуального скандала в октябре 2017 года, после того как звезда сериала Star Trek Энтони Рэпп обвинил его в домогательствах. По словам Рэппа, когда ему было 14 лет, пьяный Спейси пытался соблазнить его.

Кроме Рэппа к жалобам против актера присоединились еще несколько человек. Полиция начала расследование по этому поводу. Сразу после прозвучавших обвинений представитель актера заявил, что Спейси планирует пройти курс лечения. В начале ноября американские СМИ писали, что актер уже находится в клинике и начал проходить курс реабилитации от сексуальной зависимости.

 
Теги: Минск
 
 
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Съемки шестого сезона, который будет состоять из восьми вместе традиционных 13 серий, начнутся в 2018 году.

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