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Последний сезон "Карточного домика" выйдет без Кевина Спейси
05.12.2017 09:37 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 дек — Sputnik. Фанаты американского сериала "Карточный домик" смогут увидеть, чем закончилась история президент США Фрэнка Андервуда: производитель сериала — компания Netflix — объявила, что снимет заключительный сезон.
Он будет сокращенным и без участия исполнителя главной роли Кевина Спейси, которого обвинили в сексуальных домогательствах.
© AFP/ Nicholas Kamm
Директор Netflix по контенту Тед Сарандос выступил на конференции по СМИ и коммуникациям в США. Он рассказал, что съемки начнутся в 2018 году, а продюсеры постараются сделать "хорошее, креативное окончание".
Кроме того, предполагается, что в новом сезоне вместо обычных 13 будет восемь серий.
Спейси оказался в центре
Кроме Рэппа к жалобам против актера присоединились еще несколько человек. Полиция начала расследование по этому поводу. Сразу после прозвучавших обвинений представитель актера заявил, что Спейси планирует пройти курс лечения. В начале ноября американские СМИ писали, что актер уже находится в клинике и
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Съемки шестого сезона, который будет состоять из восьми вместе традиционных 13 серий, начнутся в 2018 году.
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