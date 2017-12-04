22 года спустя. Родители потерянной девочки каждый год приходили на мост, чтобы увидеть ее, и нашли

22 года назад китаянка Цянь Фенсян родила дочь. У женщины уже был ребенок, а за второго надо было платить огромный штраф (закон был отменен в 2016 году). Таких денег у Цянь и ее мужа не было, поэтому они были вынуждены оставить ребенка, пишет South China Morning Post .



Сломанный мост. Фото: scmp.com

Через пять дней родители оставили дочь посреди овощного рынка с запиской: «Наша дочь Цзинчжи была рождена в 10 утра на 24 день седьмого месяца лунного календаря в 1995 году. Бедность и правила вынуждают нас отказаться от неё. О, сжальтесь над сердцами отцов и матерей здесь и везде! Спасибо за спасение нашей малышки и заботу о ней. Если на то будет воля судьбы и если у небес есть милосердие, пусть они позволят нам снова увидеться с нашей дочкой на Сломанном мосту в Ханчжоу на утро фестиваля Цисицза 10 или 20 лет спустя».

Новорожденная девочка оказалась в приюте Сучжоу, где она провела почти год. Летом 1996-го ее удочерили Кен и Рут Полеры, пара из США. В приюте им показали записку, оставленную биологическими родителями девочки. Пара была тронута. Но приемные родители девочки, которой дали имя Кэти, решили, что для нее лучшим будет подрасти хотя бы до 18 лет, прежде чем она узнает, что ее настоящие родители хотели бы видеть ее. И только в том случае, если она сама будет интересоваться своим происхождением.

Цянь и ее муж Сюй не забыли о своей записке. Летом 2005 года в день фестиваля Цисицза, также известного как китайский День святого Валентина, отправились на Сломанный мост с большим плакатом с именем своей дочери и текстом, близким к тому, что был в послании. Прождав на мосту с самого утра до четырех часов дня, они были вынуждены уйти с пустыми руками.



Сюй. Фото: scmp.com

Приемные родители девочки тоже помнили о записке: в тот день на мосту была их знакомая Энни Ву, которую они попросили посмотреть, сдержат ли настоящие родители Кэти-Цзинчжи свое обещание. К сожалению, Энни пришла через считанные минуты после того, как Цянь и Сюй ушли домой. Но Энни увидела съемочную группу, работавшую на мосту, и попросила их показать ей отснятый за день материал. И она увидела на записи плакат родителей Кэти.

История потерянной девочки мгновенно стала достоянием китайского телевидения и газет. Оттуда долгожданные новости о своей дочери услышали Цянь и Сюй. Они отыскали Энни и получили от нее письмо Полеров (без указания имен) и фотографии дочки.

Но американская пара была была убеждена, что для Кэти лучшим будет вырасти и принять самостоятельное решение (хотя они не скрывали от девочки, что она — приемный ребенок), поэтому прервали контакт. Разочарованные биологические родители девочки пытались звонить Энни, но та сменила телефонный номер.



Цянь. Фото: scmp.com

За прошедшие с момента рождения девочки годы китайская пара вырастила свою старшую дочь и открыла собственный магазин, в котором они чинили и перепродавали старую бытовую технику. Каждый год в день фестиваля родители продолжали приходить на Сломанный мост и ни на день не оставляли надежды с ней встретиться.

Услышав об истории пары, на помощь им пришел Чанг Чангфу, автор документального фильма о судьбах приемных детей из Китая. Он решил помочь китайской паре найти их дочь, опираясь на ту скудную информацию, что у них была: то, что ее удочерили в Сучжоу, что она болела артритом в детстве и жила в Мичигане.

Ему повезло: он наткнулся на форум, где делились своим опытом родители с приемными детьми из Сучжоу. И одно из сообщений было от некоего Кена Полера, который упоминал проблемы с коленом у своей дочки. Его фотография совпала с изображением человека на полученных Цянь и Сюй снимков.



Момент встречи. Фото: scmp.com

Чанг вступил в переписку с Полерами, но те продолжали настаивать на своем: они не станут общаться с биологическими родителями девочки, пока ей не наступит 20 лет.

В 2016 году, когда Кэти исполнился 21 год, она спросила маму о своем происхождении. И впала в шок, когда услышала, что её приемные родители знали, где искать ее настоящих отца и мать. Она чувствовала себя преданной — ведь все эти годы Кен и Рут ей ничего не говорили.

Кэти очень хочела увидеться со своими настоящими родителями, но в то же время боялась встречи. Она сказала об этом своим родителям и вступила в переписку с Чангом, согласившись стать героем его документального фильма. Чанг решил, что лучшим моментом для встречи станет фестиваль Цисицза, который в 2017 году выпал на 7 июля.

Долгожданная встреча должна была стать для Цянь и Сюй сюрпризом, но они узнали о ней заранее от Энни Ву — той самой знакомой Полеров, от которой они получили первую весточку в 2005 году. То, что их заставляют ждать после 21 года расставания, расстроило их обоих.



Момент встречи. Фото: scmp.com

Когда Кэти-Цзинчжи и ее родители наконец встретились на мосту в день фестиваля, Цянь не могла перестать плакать.

Кэти провела у своих настоящих родителей в Ханчжоу два дня, которые она прожила в комнате со своей сестрой. Девушка совсем не говорила по-китайски, а ее родители по-английски. Помогала общаться им сестра Кэти, которая владела базовыми знаниями английского.

В Китае девушка познакомилась со своей бабушкой. Она рассказывает, что почти первое, что услышала, оказавшись дома у родителей, было настояние побольше есть.

«Ты худая, тебе нужно больше кушать!» Если я не ела, они подсовывали мне еду. Думаю, они просто были мне очень рады и очень скучали по возможности со мной понянчиться все эти годы, — рассказала девушка.



Кэти-Цзинчжи. Фото: scmp.com

Девушка рассказывает, что еще не полностью осмыслила изменения в своей жизни.

— Я хочу, чтобы между нами были какие-то отношения, хочу снова их увидеть. Но главный вопрос в том, кто они мне? Я даже не знаю, как к ним обращаться.

Цянь и Сюй рассказали South China Morning Post, что встреча с дочерью сняла огромный груз с их души и что они очень хотят провести с ней больше времени.

— Нас расстроило то, что она не звала нас мама и папа. Мы просили ее, но она сказала, что в Америке дети зовут родителей по именам. Это правда? Наверное, так чувствуют себя родители, чья дочь вышла замуж.