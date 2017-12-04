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В России семилетние мальчики получили повестки в военкомат

05.12.2017 11:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Три ученика младших классов, которые учатся в одной из школ города Уссурийска (Россия), получили повестки с требованием явиться в военкомат для постановки на воинский учет. Фотография одной из таких повесток, а также свидетельством о рождении потенциального «призывника», была опубликована в инстаграме.

Как пишет издание ИА Приморье24, в местном комиссариате ситуацию объяснили технической ошибкой: вызовы были составлены на основании списков, предоставленных подразделением Уссурийской городской центральной больницы.

Правда, дедушка одного из мальчиков, написал в соцсетях, что все-таки посетит военкомат: «Внуку 7 лет от роду, 2 класс. Сходим, а то запишут в уклонисты».

 
 
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Три ученика младших классов, которые учатся в одной из школ города Уссурийска (Россия), получили повестки с требованием явиться в военкомат для постановки на...

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