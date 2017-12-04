В России семилетние мальчики получили повестки в военкомат

Три ученика младших классов, которые учатся в одной из школ города Уссурийска (Россия), получили повестки с требованием явиться в военкомат для постановки на воинский учет. Фотография одной из таких повесток, а также свидетельством о рождении потенциального «призывника», была опубликована в инстаграме.

Публикация от Марк Чернослив (Уссурийск) 18+ (@mark2_che) Дек 4 2017 в 4:10 PST

Как пишет издание ИА Приморье24 , в местном комиссариате ситуацию объяснили технической ошибкой: вызовы были составлены на основании списков, предоставленных подразделением Уссурийской городской центральной больницы.

Правда, дедушка одного из мальчиков, написал в соцсетях, что все-таки посетит военкомат: «Внуку 7 лет от роду, 2 класс. Сходим, а то запишут в уклонисты».