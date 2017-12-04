Белтелерадиокомпания объявила о начале приема заявок на национальный отбор конкурса песни «Евровидение-2018». Одной из претенденток на победу уже сейчас называют студентку из Москвы Софью Лапину. Девушка спела кавер на белорусскоязычную песню «Новы дзень», которая собрала на Youtube более 600 тысяч просмотров. В интервью TUT.BY Софья рассказала о первых концертах со шкафа, учебе у Петра Елфимова и о карьерных планах.



Софья Лапина. Фото: vk.com/lapina.official

Первоначально Софья вовсе не собиралась становиться певицей. Окончив школу в Ижевске (столица Удмуртской Республики), она поступила в местный университет, где училась на переводчика. Но, по словам Софьи, учеба не заладилась.

— Нет, училась я хорошо, но интерес пропал. Спасало одно — участие в университетской творческой жизни. Началось все с межвузовых вокальных конкурсов, потом пошли региональные и всероссийские конкурсы, фестивали. И после одного из таких конкурсов член жюри вручил мне сертификат на поступление в московский Институт современного Искусства (ИСИ). Получила сертификат и положила его на полку. И только после того как удалось еще пару раз победить, родители наконец решились и отпустили меня в Москву.

Видео: Александр Буш

ИСИ был основан в 1992 году. Среди его педагогов — известные актеры Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова и Александр Збруев. Софья Лапина попала в класс к Алексею Козлову, но занятий с ним стало не хватать, поэтому она записалась на дополнительные занятия к известному белорусскому исполнителю Петру Елфимову (в Москве — старшему преподавателю кафедры эстрадно-джазового пения ИСИ). Любопытно, что во время студийной работы девушка работает с еще одним белорусским педагогом — Александрой Пчелинцевой.



Петр Елфимов и Софья Лапина. Фото: личный архив

Если зайти на сайт Софьи, то можно найти упоминание о десяти людях, которые работают в ее команде. Откуда у них интерес к обычной московской студентке? — спросил TUT.BY у Сергея Кима, продюсера Софьи.

— Нашей организации (студия «Космос») понадобилась вокалистка для записи демоверсий песен, которые мы создаем. Плюс к этому мы постоянно ищем таланты для собственных проектов. Соню мы заметили на конкурсе каверов, который объявила в соцсетях певица Рита Дакота. Она заняла там второе место и очень понравилась нам своей харизмой, внутренним стержнем и силой. Связались с ней и почти сразу отказались от создания демоверсий. Решили помочь Соне раскрыть ее потенциал.

Как признается девушка, любовь к творчеству ей еще с детства привила бабушка.

— Она отправила меня в кружок художественной лепки, учила рисовать, водила на концерты. А позже шила мне концертные костюмы.



Софья Лапина. Фото: личный архив

А вот родители (отец — инженер, мать — домохозяйка) выступали в роли зрителей на ее концертах.

— Судя по рассказам мамы, все началось со обычного шкафа. В детстве я забиралась на него с пультом от телевизора и пела на вымышленном языке, подражая артистам, которых видела на экране. Говорить еще толком не умела, а на шкаф залезала и пела. Не помню всего в деталях, но раз мама говорит, значит, так и было. Представляю, что это было за зрелище. Но уже в 4 года в детском садике меня отправили на первый в моей жизни конкурс, республиканский, между прочим, где я стала лауреатом. Так все и началось.

А вот музыкальный вкус, по словам певицы, ей прививали родители.

— Они никогда не говорили мне, что вот эта песня хорошая, а эта — не очень. Просто вокруг меня постоянно звучала хорошая музыка. Чаще это был русский рок. Дедушка часто слушал при мне «Песняров», «Аракс», «Сябры». Очень много было Юрия Антонова. Я уверена, именно благодаря родителям и дедушке мой музыкальный вкус стал именно таким, какой он есть сейчас.



Софья Лапина. Фото: vk.com/lapina.official

Мне близка любая музыка с приставкой indie: indie-pop, indie-rock, indie-folk. Мало того, могу открыто заявить о пристрастиях как к британской музыкальной культуре, так и indie-культуре и folk-культуре в целом. Сейчас увлечена британскими группами: Kasabian, Foals, The Kooks, Radiohead. Отдельная любовь — Джим Мориссон и его The Doors. Начав серьезно заниматься вокалом в институте, открыла для себя JAZZ, SOUL и R&B.

Песню «Новы дзень», которую исполнила группа Sonika для фильма «Вышэй за неба», Софья случайно услышала в интернете.

— Предложения никакого не было. Я просто захотела ее исполнить. Хотела давно, с того самого момента, как услышала. Песня потрясающая, глубокая и очень красивая. Дело даже не в белорусском языке, она сама по себе нереально хороша. Но мне хотелось спеть эту песню по-своему, не в такой рок-манере, добавить лирики, любви.

Любопытно, что Софья, которая никогда не разговаривала по-белорусски, изначально поняла текст песни «на 70%», оставшиеся слова и фразы перевела с помощью педагога. Хотя, по ее словам, все равно слышит собственный акцент.



Софья Лапина. Фото: личный архив

Реакция слушателей на ролик несколько шокировала Софью.

— Я не ожидала такого резонанса, не хотела его. Этот ролик вскрыл кучу проблем, о которых даже не могла думать раньше. Мне с детства казалось, что, несмотря на нынешние границы, русские, украинцы и белорусы — один народ, а оказалось, что не все так просто. Это очень сложный вопрос, и он накрепко засел в моей голове.

Как раз в это время родилась идея: попытаться попасть на «Евровидение» от Беларуси.

— Стоит уточнить, что я не выбирала страну для подачи заявки на ближайшее «Евровидение». Я даже не планировала такого участия, да и никто не планировал. Все шло своим чередом — готовились песни в альбом, концепты клипов и т.д. Однажды подошел Петр Петрович Елфимов и предложил в этом году попробовать заявиться на национальный отбор от Беларуси. Он сказал, что хороших песен у его страны мало, результаты последних лет удручающие и было бы очень здорово усилить заявку Беларуси в 2018 году одной из моих песен. Вместе с командой мы сделали конкурсную песню на английском языке (она называлась Just for fun). Потом решили, что эта песня не подходит по формату, и подготовили другую — Castles. Я до конца не уверена, что именно Castles будет участвовать в отборе, я даже не уверена, что сама буду участвовать в отборе. Я все еще сомневаюсь, и мои сомнения лишь усиливаются.

Любопытно, что нашу собеседницу связывает с Минском ее молодой человек, который живет в столице Беларуси. Впрочем, девушка уверяет, что он не имеет никакого отношения к заявке на конкурс.



Софья Лапина. Фото: vk.com/lapina.official

Спрашиваю у Сергея Кима, планирует ли он дальше продвигать Софью на белорусском рынке или все-таки цель — российский шоу-бизнес?

— Я не разделяю российский и белорусский шоу-бизнес, считаю, что это одно целое. Многие со мной не согласятся, но посмотрите на группу Naviband, на Бьянку, Диму Колдуна и многих других белорусских артистов, которых любят в России. Уверен, что возможен и обратный процесс. Но это не главное. Мы вместе с остальным коллективом, включая саму Соню, не целимся в какие-то конкретные рынки. Мы даже не применяем такого понятия, как рынок. Оно нам не нравится. Софья не товар, чтобы ее продавать. Мы просто хотим дать ее творчеству выход, реализовать его максимально. Остальное не имеет особого значения.

В завершение разговора спрашиваю у молодую исполнительницу, с кем у нее ассоциируется современная Беларусь?

— Лично для меня — первым делом с Александром Григорьевичем Лукашенко. Кому-то мой ответ понравится, кому-то нет, но это так. Ассоциация очень сильная и устойчивая. Далее идут мои коллеги-музыканты, группы «Песняры», «Сябры», «Ляпис Трубецкой», Sonika. Еще очень красивые ассоциации — белорусский красно-белый орнамент (некоторые символы в нем похожи на цвета удмуртского национального герба), очень ухоженные деревни и поля повсеместно, чистота в городах. Ну и конечно же, огромное разнообразие картофельных блюд. Сама я тоже очень люблю картошку и очень хочу попробовать «бабку», надеюсь во время ближайшего визит в Минск я обязательно это сделаю, — говорит Софья и добавляет со смехом: — И вообще, я еще та любительница вкусно поесть!