Mark Formelle выпустил милые новогодние носки. На них зубр в шарфике пьет какаушко

Белорусский производитель одежды Mark Formelle к Новому году выпустил носки с работой брестской художницы Анны Редько. Об этом автор принта рассказала на своей странице в Facebook.



Фото: facebook.com/ania.redko

«Вот и они — мои новогодние носочки для Mark Formelle. Там Зубрик пьет какао с большой пеной из взбитых сливок. В пущанском лесу холодно, только свитер и какао спасают. Скоро выйдет баечка с этим Зубриком, я вот очень-очень жду ее», — рассказала автор.

Продукция уже поступила в фирменные магазины компании.

Сотрудничество Анны Редько с Mark Formelle началось с минорной ноты: в конце прошлого года художница-иллюстратор обнаружила свой дизайн на подарочном мешочке компании. Тогда конфликт удалось разрешить полюбовно. В Mark Formelle принесли извинения за ошибку, пояснили, что продукция не предназначалась для продажи, и договорилась с автором о совместной работе.

Кстати, не прошло и года, как та же самая иллюстрация с праздничной открытки была без согласования с автором использована другой компанией.