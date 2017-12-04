Как выглядят самые старые деревья мира

Средняя продолжительность жизни человека составляет около 70 лет, обычно за это время успевают смениться три-четыре поколения. В связи с этим тот, кому исполнилось более ста лет, считается редким долгожителем. На планете, однако, до сих пор существуют организмы, которые стары настолько, что являются ровесниками не только стран и народов. «Пальму первенства» среди них держат деревья, некоторые из них стали немыми свидетелями зарождения человеческой цивилизации вообще.

Публикация от Flowers — Stones — Mythology (@thankyoucosmos) Ноя 30 2017 в 9:18 PST

Определить их точный возраст зачастую не представляется возможным. У многих древних деревьев сгнила сердцевина, а, например, у тиса со временем стираются годичные кольца. На помощь приходят различные методы, в том числе радиоуглеродного анализа, перекрестной датировки и другие.

В зависимости от того, как был определен возраст того или иного дерева, выделяют несколько рекордсменов-долгожителей: самое старое отдельно стоящее живое дерево, самое старое дерево-клон и самое старое дерево-колония клонов.

Мафусаил

Публикация от Rory Anderson (@follow_bigfoot) Сен 23 2017 в 6:38 PDT

Остистая межгорная сосна, растущая в «Роще патриарха» в Белых горах в округе Иньо в Калифорнии получила имя Мафусаил за свой почтенный возраст: в 2017 году дереву исполнилось 4849 лет. Считается , что семечко, из которого впоследствии выросла сосна, проросло в 2833 году до нашей эры.

В это время в Древнем Египте начала править первая династия, среди городов Древней Месопотамии возвысился Ур, а в Америке в это время еще даже не возникла одна из старейших местных культур — ольмеки. Мафусаил долгое время считался старейшим живым деревом, пока в 2012 году в этой же роще не была найдена еще одна сосна возрастом 5067 лет.

Публикация от Renatinha (@renatinha_pedrita) Ноя 29 2017 в 10:58 PST

Легендарный долгожитель охраняется Лесной службой США и его точное месторасположение не раскрывается. Это не мешает пользователям периодически находить его, чтобы сделать памятные фото для своих инстаграмов.

Старый Тикко

Публикация от Busgeschichten (@busgeschichte) Июл 27 2017 в 10:27 PDT

Ель, растущая в национальном парке Швеции Фулуфьеллет в провинции Даларна — старейшее из известных живущих отдельно стоящих деревьев-клонов. Ствол, который есть у него сейчас, имеет возраст «всего лишь» в несколько сотен лет. Корневая система, от которой периодически отрастает новая ель, гораздо старше. С помощью радиоуглеродного анализа были найдены корни, возраст которых оценивается в 9550 лет.

Старый Тикко выживал столь долгое время с помощью клонирования. Ствол дерева вырастал и умирал множество раз, и благодаря сохранившейся корневой системе этот процесс повторялся примерно 10 тысяч лет. Для сравнения: письменность человечество изобрело примерно в 6600 году до нашей эры, а колесо только в конце 5 тысячелетия до нашей эры. Таким образом, даже если бы кто-то мог наблюдать первый росток Старого Тикко, то просто не смог бы это зафиксировать для истории.

Публикация от Anna Corlin (@stellastaire) Июн 29 2015 в 12:03 PDT

Ель взошла здесь после окончания ледникового периода, долгое время находилась в кустарниковой форме, и только в 20 веке начала расти вверх. В парке есть тропинка, ведущая к дереву, однако она никак не обозначена, так как власти опасаются наплыва туристов. Защитники природы намерены установить около Тикко ограждение, а пока гуляющие здесь жители любят фотографироваться со старейшим деревом.

Пандо

Публикация от Kendra Bell (@mskendrabell) Июл 17 2017 в 6:37 PDT

«Дрожащий Гигант» Пандо на сегодняшний день считается старейшим и крупнейшим живым организмом на Земле. Он представляет собой колонию из 47 тысяч осинообразных тополей, имеющих общую корневую систему. Пандо занимает 46 гектаров и весит более 6 тысяч тонн. Это чудо природы расположено в национальном парке Фишлейк в штате Юта и также охраняется Лесной службой США.

По поводу действительного возраста Пандо ведутся дискуссии. Ряд ученых оценивает время его появления примерно в 80 тысяч лет. В то же время есть эксперты, которые утверждают , что благодаря тому, что колония тополей долгое время существовала в почти идеальных условиях, ее возраст может быть гораздо старше — до одного миллиона лет.

Публикация от Ana Goins (@anagoins) Апр 9 2016 в 12:30 PDT

В человеческой истории сложно подобрать эпизоды, примерно соответствующие времени первого цветения Пандо. С тех пор изменился даже климат, в котором он вырос. Принято считать , что около 60−70 тысяч лет назад человек разумный только покинул Африку и начал расселяться в Азии. «Дрожащий гигант» неоднократно становился жертвой лесных пожаров и отрастал заново благодаря уцелевшей корневой системе.

В настоящее время Пандо медленно умирает. Экологи называют целый комплекс причин, которые могут убить древнейший организм: это сочетание болезней, засухи и насекомых-вредителей. Лесная служба проводит эксперименты на отдельных участках тополиной рощи, а туристы просто любят здесь фотографироваться.