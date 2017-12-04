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Как выглядят самые старые деревья мира
05.12.2017 14:08 — Новости Культуры | Tut.by
Средняя продолжительность жизни человека составляет около 70 лет, обычно за это время успевают смениться три-четыре поколения. В связи с этим тот, кому исполнилось более ста лет, считается редким долгожителем. На планете, однако, до сих пор существуют организмы, которые стары настолько, что являются ровесниками не только стран и народов. «Пальму первенства» среди них держат деревья, некоторые из них стали немыми свидетелями зарождения человеческой цивилизации вообще.
Определить их точный возраст зачастую не представляется возможным. У многих древних деревьев сгнила сердцевина, а, например, у тиса со временем стираются годичные кольца. На помощь приходят различные методы, в том числе радиоуглеродного анализа, перекрестной датировки и другие.
В зависимости от того, как был определен возраст того или иного дерева, выделяют несколько рекордсменов-долгожителей: самое старое отдельно стоящее живое дерево, самое старое дерево-клон и самое старое дерево-колония клонов.
Мафусаил
Остистая межгорная сосна, растущая в «Роще патриарха» в Белых горах в округе Иньо в Калифорнии получила имя Мафусаил за свой почтенный возраст: в 2017 году дереву исполнилось 4849 лет.
В это время в Древнем Египте начала править первая династия, среди городов Древней Месопотамии возвысился Ур, а в Америке в это время еще даже не возникла одна из старейших местных культур — ольмеки. Мафусаил долгое время считался старейшим живым деревом, пока в 2012 году в этой же роще не была
Легендарный долгожитель охраняется Лесной службой США и его точное месторасположение не раскрывается. Это не мешает пользователям периодически находить его, чтобы сделать памятные фото для своих инстаграмов.
Старый Тикко
Ель, растущая в национальном парке Швеции Фулуфьеллет в провинции Даларна —
Старый Тикко выживал столь долгое время с помощью клонирования. Ствол дерева вырастал и умирал множество раз, и благодаря сохранившейся корневой системе этот процесс повторялся примерно 10 тысяч лет. Для сравнения: письменность человечество
Ель взошла здесь после окончания ледникового периода, долгое время находилась в кустарниковой форме, и только в 20 веке начала расти вверх. В парке есть тропинка, ведущая к дереву, однако она никак не обозначена, так как власти опасаются наплыва туристов. Защитники природы намерены установить около Тикко ограждение, а пока гуляющие здесь жители любят фотографироваться со старейшим деревом.
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Средняя продолжительность жизни человека составляет около 70 лет, обычно за это время успевают смениться три-четыре поколения. В связи с этим тот, кому исполнилось...
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