В Великобритании обнаружили грузовик с мигрантами, которые выжили благодаря шоколаду

Одиннадцать мигрантов нелегально попали на территорию Великобритании. Они спрятались в грузовик, но едва смогли выбраться из него, пишет " Европейская правда " со ссылкой на The Telegraph.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Люди в одном из британских кафе услышали крики из грузовика, что стоял на полосе дороги. Чтобы открыть заднюю дверь трейлера, которую заклинило из-за специально поврежденного замка, полиции пришлось вызвать пожарных. Последние выпустили на волю десять жителей Ирака (в том числе трое детей в возрасте до 15 лет) и одного гражданина Афганистана.

Мигранты смогли выжить благодаря «очень дорогому» бельгийскому шоколаду, найденному в грузовике. «Нелегалам» повезло, поскольку в отсеке, где они находились, была нормальная температура.

Уроженцев Азии забрали на медицинское обследование, после чего их задержат за незаконный въезд на территорию Великобритании.