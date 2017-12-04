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В Великобритании обнаружили грузовик с мигрантами, которые выжили благодаря шоколаду
05.12.2017 16:00 — Новости Культуры | Tut.by
Одиннадцать мигрантов нелегально попали на территорию Великобритании. Они спрятались в грузовик, но едва смогли выбраться из него, пишет "
Люди в одном из британских кафе услышали крики из грузовика, что стоял на полосе дороги. Чтобы открыть заднюю дверь трейлера, которую заклинило из-за специально поврежденного замка, полиции пришлось вызвать пожарных. Последние выпустили на волю десять жителей Ирака (в том числе трое детей в возрасте до 15 лет) и одного гражданина Афганистана.
Мигранты смогли выжить благодаря «очень дорогому» бельгийскому шоколаду, найденному в грузовике. «Нелегалам» повезло, поскольку в отсеке, где они находились, была нормальная температура.
Уроженцев Азии забрали на медицинское обследование, после чего их задержат за незаконный въезд на территорию Великобритании.
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Одиннадцать мигрантов нелегально попали на территорию Великобритании. Они спрятались в грузовик, но едва смогли выбраться из него, пишет "Европейская правда" со...
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