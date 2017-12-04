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В Великобритании обнаружили грузовик с мигрантами, которые выжили благодаря шоколаду

05.12.2017 16:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Одиннадцать мигрантов нелегально попали на территорию Великобритании. Они спрятались в грузовик, но едва смогли выбраться из него, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Люди в одном из британских кафе услышали крики из грузовика, что стоял на полосе дороги. Чтобы открыть заднюю дверь трейлера, которую заклинило из-за специально поврежденного замка, полиции пришлось вызвать пожарных. Последние выпустили на волю десять жителей Ирака (в том числе трое детей в возрасте до 15 лет) и одного гражданина Афганистана.

Мигранты смогли выжить благодаря «очень дорогому» бельгийскому шоколаду, найденному в грузовике. «Нелегалам» повезло, поскольку в отсеке, где они находились, была нормальная температура.

Уроженцев Азии забрали на медицинское обследование, после чего их задержат за незаконный въезд на территорию Великобритании.

 
 
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Одиннадцать мигрантов нелегально попали на территорию Великобритании. Они спрятались в грузовик, но едва смогли выбраться из него, пишет "Европейская правда" со...

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