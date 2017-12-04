|
7 тайн детского бестселлера "Денискины рассказы"
05.12.2017 18:00 — Новости Культуры | Tut.by
В издательстве «А и Б» вышла книга «Рыцари и еще 60 историй» — первый подробный комментарий к «Денискиным рассказам» Виктора Драгунского. Авторы комментария
1. Тайна Романовых
В рассказе «Мотогонки по отвесной стене» Дениска описывает следующую игру:
Изначально рассказ назывался «Велосипед с мотором» и был впервые опубликован в 50-м номере «Огонька» за 1959 год, но через несколько лет, готовя первый авторский сборник «Он живой и светится», Драгунский его переименовал. В 1961 году Андрей Вознесенский напишет стихотворение с похожим названием «Мотогонки по вертикальной стене» и посвятит его
Мотогонщица Наталья Андросова — человек легендарный, подруга Александра Галича, Юрия Нагибина, Александра Межирова — носила прозвище Княжна. И не случайно: урожденная княжна Искандер, праправнучка императора Николая I, последняя из прямых потомков императорской семьи по мужской линии, оставшихся в СССР. Некоторую экстравагантность профессии Андросовой объяснял писатель Юрий Нагибин: «Дальше семилетки
2. Тайна квартиры
В рассказе «Куриный бульон» Дениска с папой собираются приготовить суп:
Это описание предполагает, что в квартире, кроме Дениски и его отца, никого нет: ни советчиков, которые помогли бы сварить бульон, ни свидетелей, возмущавшихся неприятным запахом. Современный читатель, выросший в отдельной квартире, воспринимает эту ситуацию как совершенно естественную, хотя на самом деле очевидно, что Дениска, как и любой другой его ровесник, живет в коммунальной квартире. Этот коммунальный быт (соседи, общая кухня с двумя персональными конфорками на коллективной плите, очереди в туалет, единственный телефон) отражен в других рассказах, хотя неискушенный читатель может не обратить на это внимания.
О соседях Дениски автор проговаривается в рассказе «И мы!..»: «И вот когда я запел, сейчас же изо всех дверей стали высыпать соседи, они кричали: „Безобразие… Что случилось… Уже поздно… Распустились… Здесь коммунальная квартира…“». А из рассказа «Старый мореход» мы узнаём, что Дениска живет в одной комнате с родителями, в углу, отгороженном шкафом, где можно либо сидеть, либо лежать (на ночь там ставят раскладушку): «Но я не вышел к Марье Петровне, я сидел за шкафом… И когда она напилась своего любимого чаю, она вдруг ни с того ни с сего сама ко мне залезла и схватила меня за подбородок… И, когда я вбежал в комнату, я сразу подбежал к своей раскладушке».
Из рассказов Дениса Драгунского мы знаем не только о жизни в одной комнате вшестером — мальчик, родители, бабушка с дедушкой и няня на сундуке, — но и про окно под потолком (комната была в полуподвале), не дававшее возможности не только выливать манную кашу, но и просто видеть что-то, кроме ног прохожих.
3. Тайна белой чалмы
В рассказе «Не хуже вас, цирковых!» Дениска попадает в цирк:
Драгунский описывает одного из самых прославленных артистов советского цирка иллюзиониста Эмиля Теодоровича Кио (1894−1965). Он действительно выходил на арену в белой чалме и показывал номер с прокалыванием ассистенток огромной швейной иглой.
Вот только видеть этого Дениска не мог: ходить в цирк он начал во второй половине 1950-х, когда Кио был уже немолод, не выступал в образе восточного мага, не носил чалмы и часто саморазоблачался, раскрывая секреты вышедших из репертуара фокусов на страницах журналов и книг. Так, история с иглой подробно описана им в статье «Тайны без тайн», опубликованной в 25-м номере «Огонька» за 1957 год и брошюре «Фокусы и фокусники»: «Этот трюк не очень сложен: иглу делают из легко гнущегося металла, а девушки надевают специальные пояса, по которым игла скользит. Так вот, когда фокусник делает вид, что он прокалывает на самом деле, игла обходит вокруг пояса и выходит наружу. Конечно, трюк требует тренировки и умения направить иглу, иначе она застрянет».
Этот номер с иглой и чалмой видел сам Виктор Юзефович Драгунский: в сезоне 1944−1945 годов он выступал на арене Московского цирка в роли Рыжего клоуна. Более того, в его клоунском репертуаре был даже номер «Факир» — вероятно, пародирующий выступление иллюзиониста и вообще традиционный восточный колорит. Здесь, как и во многих других рассказах, писатель наделяет главного героя собственными воспоминаниями и впечатлениями, не обращая внимания на несостыковку во времени.
4. Тайна полосатых штанов
В рассказе «Похититель собак» мы находим описание дядьки и тетеньки:
Во второй половине 1950-х годов в советском обществе велась оживленная дискуссия о внешнем виде отдыхающих. В курортных магазинах и столовых не обслуживали мужчин в шортах, милиционер мог остановить машину, разглядев на водителе предосудительно короткие штаны.
А полосатая пижама, еще в 1950-е годы считавшаяся одной из форм летнего костюма, к 1960-м стала сугубо домашней одеждой, неприличной в общественных местах. Отныне даже летом на курорте прилюдное появление в пижаме считалось предосудительным. «На наших курортах кое-как отучили пляжников от привычки ходить в ресторан или в кино в пижамах или обнаженными по пояс. А за рубежом, во многих европейских странах, считается вполне приличным ходить по улице в коротких штанах и в таком виде посещать дневные кафе и магазины», — отмечал писатель Аркадий Первенцев в книге очерков «Разговор о культурном человеке». Дядька и тетенька — персонажи комические (хотя их беспокойство за судьбу похищенных скотчтерьеров представляется совершенно оправданным), и их наряды доводят комизм до градуса социальной сатиры.
5. Тайна женских имен
В рассказе «Сверху вниз, наискосок!» Дениска описывает маляров:
Имена девушек, ремонтирующих Денискин двор, явно подобраны не случайно и отражают три социальных типа: деревенская Санька (именно она произносит просторечное слово «шабаш», здесь означающее окончание работы), городская домашняя Раечка и стиляга Нелли. Стиляги часто называли себя иностранными именами, что также порицала и высмеивала советская печать:
Был он Гришей, но сейчас
Впрочем, «Нелли» могло быть произведено и от вполне советского имени Нинель — «Ленин» справа налево. Давая маляршам эти имена, Драгунский превращает их бригаду в своеобразный социальный срез столичной рабочей молодежи.
6. Тайна красного шара
В рассказе «Красный шарик в синем небе» подруга Дениски Аленка протягивает ему воздушный шарик:
Вероятный источник этого образа — цирковая интермедия легендарного «грустного клоуна» Леонида Енгибарова «Красный шар». Вот как описывал его миниатюру другой известный советский клоун Рудольф Славский: «Чудаковатый юноша… повстречал забытый кем-то воздушный шарик. Шарик вел себя словно одушевленное существо. Весел, но своенравен, он не сразу дался в руки встречному, испытывал, быть может, своего нового знакомца… Но вот они уже друзья».
Енгибаров, народный артист Армянской ССР, впервые гастролировал в Московском цирке в 1961 году, и Денис Драгунский вспоминает, что они с отцом видели его представления. Но и у номера Енгибарова был свой источник: клоуна вдохновил короткометражный фильм Альбера Ламориса «Красный шар», завоевавший в 1956 году «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Картина про дружбу мальчика с воздушным шаром была известна в СССР, ее показывали в киноклубах и в московском Доме кино, обсуждали в интеллигентской среде: «…из всего этого богатства [французских короткометражных фильмов] я должен выделить „Красный шар“… Самая дешевая и недолговечная детская игрушка, популярная во всех городах мира — красный воздушный шар, — ожила. Оказывается, он может привязаться, как товарищ и друг, к маленькому человеку восьми лет…»
7. Тайна близнецов
В рассказе «И мы!..» Мишка и Дениска придумывают друг другу прозвища Сокол и Беркут:
11 августа 1962 года на одноместном пилотируемом корабле «Восток-3» в космос отправился майор Андриян Григорьевич Николаев. Днем позже на околоземную орбиту вышел «Восток-4», ведомый подполковником Павлом Романовичем Поповичем. На Землю они вернулись 15 августа, совершив, таким образом, первый в истории многодневный и групповой полет. Переговоры космонавты вели по радиосвязи. Вот как описывал их сам Попович в одном интервью: «Андрей начал: „Беркут, Беркут, я — Сокол. Как меня слышите?“ Я ему кричу: „Привет, Андрей! Я не только тебя слышу, я тебя вижу! Ты справа от меня летишь, как маленькая Луна“».
Перед стартом Попович сказал: «Мои „небесные братья“ проложили первые космические трассы. Сейчас по этим трассам летает „Восток-3“, а вслед за ним отправляюсь я, чтобы и дальше осваивать просторы Вселенной». Это заявление космонавта цитировали на первых полосах самые разные газеты и журналы. И наконец, во время полета «небесные братья» Сокол и Беркут исполнили дуэтом песню «14 минут до старта», ставшую гимном советских космонавтов.
Драгунский писал с удивительной скоростью: рассказ о «космическом» дуэте Дениски и Мишки был опубликован в «Огоньке» 26 августа, то есть спустя 11 дней после завершения полета. А подписан в печать журнал был четырьмя днями ранее.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В издательстве "А и Б" вышла книга "Рыцари и еще 60 историй" - первый подробный комментарий к "Денискиным рассказам" Виктора Драгунского. Авторы комментария Илья...
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии