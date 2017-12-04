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Организаторы "Евровидения-2018" представили дизайн сцены конкурса

05.12.2017 18:06 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 дек – Sputnik. Оформление сцены международного конкурса песни "Евровидение-2018", который пройдет в мае в столице Португалии Лиссабоне, представили во вторник в Европейском вещательном союзе (ЕВС).

Организаторы "Евровидения-2018" представили дизайн сцены конкурса
© Sputnik/ Нина Зотина
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Португалия получила право провести следующее "Евровидение" по итогам конкурса 2017 года, в котором победил представитель страны – Сальвадор Собрал. До проведения следующего шоу остается полгода, однако подготовка к нему уже идет.

Во вторник ЕВС представил дизайн сцены, которая будет сооружена для "Евровидения-2018" в Лиссабоне. Автором оформления сцены выступил немец Флориан Видер – он же занимался разработкой дизайна площадок для проведения конкурса в Киеве, Баку, Вене и Дюссельдорфе.

Как рассказали в пресс-службе организаторов "Евровидения", дизайнер вдохновлялся символами Португалии – навигацией, морем, кораблями и картами. Обыграна морская тематика и в логотипе, и в девизе предстоящего конкурса.

Организаторы и дизайнер уверены: сцена будет элегантной, но в то же время технологичной и современной. Технические характеристики площадки ЕВС не называет, однако, скорее всего, большая ее часть будет из светодиодных экранов – для создания спецэффектов в прямом эфире.

Участие в "Евровидение-2018" подтвердили 43 страны, среди которых и Беларусь, которая вскоре выберет своего представителя на престижном конкурсе. На шоу 2017 года представители республики, группа NaviBand, заняли 17-е место.

 
Теги: Минск
 
 
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Организаторы конкурса и дизайнер уверены: сцена будет элегантной, но в то же время технологичной и современной.

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