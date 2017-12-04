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Как несколько десятков человек танцевали в ТЦ Galleria Minsk

05.12.2017 19:33 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Международный день волонтеров 60 танцоров провели флешмоб в ТЦ Galleria Minsk. Праздник учредила ООН в 1985 году. Как несколько десятков человек зажгли в торговом центре, смотрите в нашем видео.

 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!
 
 
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В Международный день волонтеров 60 танцоров провели флешмоб в ТЦ Galleria Minsk. Праздник учредила ООН в 1985 году. Как несколько десятков человек зажгли в торговом центре,...

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