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Как несколько десятков человек танцевали в ТЦ Galleria Minsk
05.12.2017 19:33 — Новости Культуры | Tut.by
В Международный день волонтеров 60 танцоров провели флешмоб в ТЦ Galleria Minsk. Праздник учредила ООН в 1985 году. Как несколько десятков человек зажгли в торговом центре, смотрите в нашем видео.
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В Международный день волонтеров 60 танцоров провели флешмоб в ТЦ Galleria Minsk. Праздник учредила ООН в 1985 году. Как несколько десятков человек зажгли в торговом центре,...
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