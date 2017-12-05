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Умер французский рок-певец Джонни Холлидей

06.12.2017 07:03 — Новости Культуры | Tut.by  
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В среду 6 декабря на 75-м году жизни умер французский рок-певец, композитор и актер Джонни Холлидей. Об этом сообщает издание Le Huffington Post со ссылкой на супругу музыканта Летицию.


Джонни Холлидей. Фото: Reuters

«Джонни Холлидей ушел. Я не верю в это, но все же это так: его больше нет. Он покинул нас сегодня, и всю свою жизнь он прожил с мужеством и достоинством», — сообщила Летиция Холлидей. Она не уточнила причину смерти мужа. В последние годы рок-певец боролся с раковым заболеванием.

Джонни Холлидей начал выступать в 1955 году. За свою карьеру он провел более 400 турне, а к 2005 году продал около 80 млн дисков. 18 альбомов рок-певца стали платиновыми. Всего он написал более 1 тыс. песен. В 1997 году президент Франции Жак Ширак вручил певцу орден Почетного легиона. В 2009 году Холлидей отправился в прощальное турне под названием «Tour 66». 

 
 
Ссылка на источник 65
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Джонни Холлидей начал выступать в 1955 году. За свою карьеру он провел более 400 турне, а к 2005 году продал около 80 млн дисков. 18 альбомов рок-певца стали платиновыми.

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