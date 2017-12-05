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Брестский театр драмы возглавил бывший чиновник от культуры
06.12.2017 07:01 — Новости Культуры | Tut.by
Брестский театр драмы возглавил Вячеслав Гарбузов, который раньше работал начальником управления культуры главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Брестского облисполкома.
Ранее кресло руководителя театра 29 лет занимал Александр Козак. Более двадцати лет он совмещал эту должность с обязанностями художественного руководителя. После назначения он останется только на посту худрука.
— Я честно проработал в должности генерального директора театра, очень многим помог, да и для города наш театр кое-что сделал, —
Комментируя свое назначение, Вячеслав Гарбузов отметил необходимость придания «динамичности развитию» театра и «продолжить совершенствование и укрепление материально-технической базы»
— Я буду активно работать с Александром Александровичем, чтобы искать и открывать новые имена, — пообещал он. — Думаю, вместе с коллективом мы сможем выйти на новый качественный уровень.
Новый директор театра окончил исторический факультет БрГУ имени А.С.Пушкина и Академию управления при Президенте Республики Беларусь с отличием.
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Прежний директор останется в театре - но в другой должности.
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