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Брестский театр драмы возглавил бывший чиновник от культуры

06.12.2017 07:01 — Новости Культуры | Tut.by  
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Брестский театр драмы возглавил Вячеслав Гарбузов, который раньше работал начальником управления культуры главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Брестского облисполкома.

Ранее кресло руководителя театра 29 лет занимал Александр Козак. Более двадцати лет он совмещал эту должность с обязанностями художественного руководителя. После назначения он останется только на посту худрука.

— Я честно проработал в должности генерального директора театра, очень многим помог, да и для города наш театр кое-что сделал, — прокомментировал кадровые изменения газете «Заря» Александр Козак. — Совмещение двух должностей было чуть вынужденным, практически ни в одном театре такого нет. Мне приятно смотреть на своих коллег, когда художественный руководитель вместе с директором общаются, вместе что-то делают, строят и так далее. Я надеюсь, у нас так и будет.

Комментируя свое назначение, Вячеслав Гарбузов отметил необходимость придания «динамичности развитию» театра и «продолжить совершенствование и укрепление материально-технической базы»

— Я буду активно работать с Александром Александровичем, чтобы искать и открывать новые имена, — пообещал он. — Думаю, вместе с коллективом мы сможем выйти на новый качественный уровень.

Новый директор театра окончил исторический факультет БрГУ имени А.С.Пушкина и Академию управления при Президенте Республики Беларусь с отличием.

 
 
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Прежний директор останется в театре - но в другой должности.

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