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Объявляем победителей конкурса "А из моего окна". Приз - ужин в ресторане

06.12.2017 09:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Ровно две недели назад мы совместно с компанией VEKA объявили о проведении конкурса «А из моего окна». Для участия необходимо было всего лишь сфотографировать свой вид из окна, разместив при этом в кадре «ключевые предметы» (солонку и перечницу), которые дадут нам понять, что снимок действительно сделан именно для нашего конкурса. В итоге мы опубликовали 73 лучшие работы. На протяжении почти недели шло читательское голосование, и теперь мы готовы объявить имена авторов лучших снимков.

Еще раз скажем о «трофеях», которые получат наши победители. Как мы и обещали, авторы трех лучших снимков по итогам голосования получат в подарок сертификаты на 200 рублей для ужина в ресторане The View, откуда открывается один из лучших видов на Минск.


А теперь — результаты!

Символично, что третье место с результатом 758 голосов достается автору снимка №3, сфотографировавшему вид на железнодорожный вокзал столицы.


Второе место с результатом 765 голосов занимает автор снимка №50 — отличная фотография для праздничного настроения! 


Ну а первое место, набрав 772 голоса, занимает снимок №19, на котором автор запечатлел вид из загородного дома. 


Не может не радовать, что в числе победителей оказались очень разные снимки: фотография достопримечательности, красивый урбанистический вид, а также пасторальный пейзаж. 

В ближайшее время мы свяжемся с авторами трех лучших снимков для вручения призов. Еще раз благодарим всех за участие и поздравляем победителей! 

Партнер проекта:


Оптимальные по сочетанию цены и качества, пластиковые окна и двери из профиля VEKA — это стандарт современной жизни. Наши партнеры подберут для вас оптимальное решение. Выбирая качественные окна из металлопластикового профиля — выбирайте VEKA!

 
Теги: Минск
 
 
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Объявляем имена авторов лучших по версии читателей снимков, присланных на конкурс "А из моего окна". *Партнерский материал

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