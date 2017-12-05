Ровно две недели назад мы совместно с компанией VEKA объявили о проведении конкурса «А из моего окна». Для участия необходимо было всего лишь сфотографировать свой вид из окна, разместив при этом в кадре «ключевые предметы» (солонку и перечницу), которые дадут нам понять, что снимок действительно сделан именно для нашего конкурса. В итоге мы опубликовали 73 лучшие работы. На протяжении почти недели шло читательское голосование , и теперь мы готовы объявить имена авторов лучших снимков.

Еще раз скажем о «трофеях», которые получат наши победители. Как мы и обещали, авторы трех лучших снимков по итогам голосования получат в подарок сертификаты на 200 рублей для ужина в ресторане The View, откуда открывается один из лучших видов на Минск.





А теперь — результаты!

Символично, что третье место с результатом 758 голосов достается автору снимка №3, сфотографировавшему вид на железнодорожный вокзал столицы.





Второе место с результатом 765 голосов занимает автор снимка №50 — отличная фотография для праздничного настроения!





Ну а первое место, набрав 772 голоса, занимает снимок №19, на котором автор запечатлел вид из загородного дома.





Не может не радовать, что в числе победителей оказались очень разные снимки: фотография достопримечательности, красивый урбанистический вид, а также пасторальный пейзаж.

В ближайшее время мы свяжемся с авторами трех лучших снимков для вручения призов. Еще раз благодарим всех за участие и поздравляем победителей!

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