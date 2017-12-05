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Объявляем победителей конкурса "А из моего окна". Приз - ужин в ресторане
06.12.2017 09:00 — Новости Культуры | Tut.by
Ровно две недели назад мы совместно с компанией
Еще раз скажем о «трофеях», которые получат наши победители. Как мы и обещали, авторы трех лучших снимков по итогам голосования получат в подарок сертификаты на 200 рублей для ужина в ресторане The View, откуда открывается один из лучших видов на Минск.
А теперь — результаты!
Символично, что третье место с результатом 758 голосов достается автору снимка №3, сфотографировавшему вид на железнодорожный вокзал столицы.
Второе место с результатом 765 голосов занимает автор снимка №50 — отличная фотография для праздничного настроения!
Ну а первое место, набрав 772 голоса, занимает снимок №19, на котором автор запечатлел вид из загородного дома.
Не может не радовать, что в числе победителей оказались очень разные снимки: фотография достопримечательности, красивый урбанистический вид, а также пасторальный пейзаж.
В ближайшее время мы свяжемся с авторами трех лучших снимков для вручения призов. Еще раз благодарим всех за участие и поздравляем победителей!
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Объявляем имена авторов лучших по версии читателей снимков, присланных на конкурс "А из моего окна". *Партнерский материал
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