Англичанин Эллиот Джозеф Ренц, который работает под псевдонимом Алексис Стоун, любит превращать мужчин в женщин. Но он не пластический хирург, а визажист. Его чудеса становятся реальными благодаря белилам, туши, румянам и помаде. В подтверждение своей работы Ренц сделал ролик об одном из таких превращений. Разумеется, запись ускорена, но все все выглядит круто.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Визажист превращает парня в девушку за две минуты Англичанин Эллиот Джозеф Ренц, который работает под псевдонимом Алексис Стоун, любит превращать мужчин в женщин. Но он не пластический хирург, а визажист. Его...

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