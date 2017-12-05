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Визажист превращает парня в девушку за две минуты
06.12.2017 10:00 — Новости Культуры | Tut.by
Англичанин Эллиот Джозеф Ренц, который работает под псевдонимом Алексис Стоун, любит превращать мужчин в женщин. Но он не пластический хирург, а визажист. Его чудеса становятся реальными благодаря белилам, туши, румянам и помаде. В подтверждение своей работы Ренц сделал ролик об одном из таких превращений. Разумеется, запись ускорена, но все все выглядит круто.Видео:
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Англичанин Эллиот Джозеф Ренц, который работает под псевдонимом Алексис Стоун, любит превращать мужчин в женщин. Но он не пластический хирург, а визажист. Его...
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