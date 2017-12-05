ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Визажист превращает парня в девушку за две минуты

06.12.2017 10:00 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Англичанин Эллиот Джозеф Ренц, который работает под псевдонимом Алексис Стоун, любит превращать мужчин в женщин. Но он не пластический хирург, а визажист. Его чудеса становятся реальными благодаря белилам, туши, румянам и помаде. В подтверждение своей работы Ренц сделал ролик об одном из таких превращений. Разумеется, запись ускорена, но все все выглядит круто.

Видео: Alexis Stone
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Англичанин Эллиот Джозеф Ренц, который работает под псевдонимом Алексис Стоун, любит превращать мужчин в женщин. Но он не пластический хирург, а визажист. Его...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Объявляем победителей конкурса "А из моего окна". Приз - ужин в ресторане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика