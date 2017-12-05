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Спящий на льдине медведь, дети-маугли и панда в лесу. Подборка необычных фотографий

06.12.2017 12:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Организаторы подвели итоги фотоконкурса Siena International Photo Awards, на который обратил внимание boredpanda.com. В фотоподборке ниже — победители в номинациях «Путешествие и приключения», «Животные и их среда», «Хрупкий лед» и другие.


Фото: Alessandra Meniconzi Report. Первое место в номинации «Путешествия и приключения»

Фото: Jack Savage Report. Первое место в монохромной номинации

Фото: Randy Olson Report. Победитель премии

Фото: Roie Galitz. Первое место в номинации «Лед»

Фото: Jonathan Bachman Report. Первое место в номинации «Цвета»

Фото: Petar Sabol. Поощрительная премия в номинации «Животные и их среда»

Фото: Michele Palazzo. Поощрительная премия в номинации «Архитектура и городское пространство»

Фото: Chunshui Yu. Поощрительный приз в номинации «Очаровательные лица и персонажи»

Фото: Jelena Jankovic. Второе место в номинации «Путешествие и приключения»

Фото: Ami Vitale. Второе место в номинации «Животные в своей окружающей среде»
 
 
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Организаторы подвели итоги фотоконкурса Siena International Photo Awards, на который обратил внимание boredpanda.com. В фотоподборке ниже - победители в номинациях "Путешествие и...

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