6,5 тысяч человек собрали 500 тысяч евро и купили французский замок, но не решили, что с ним будет

В общей сложности 6,5 тысяч пользователей интернета собрали 500 тысяч евро на платформе crowdfunding и купили замок Мотхе-Шанденье в Западной Франции, построенный в 13 веке, пишет mashable.com .



Замок Мот-Шанденье. Фото: Википедия

Каждый пользователь должен был пожертвовать не менее 51 евро. Это позволило им стать совладельцем разрушенного замка, который теперь должен быть полностью восстановлен.

Замок 13 века был взят дважды англичанами в средние века и был разграблен во время Великой Французской революции. В 1809 году богатый парижский бизнесмен Франсуа Эннекар купил и восстановил его. В 1932 году владелец замка Лежен Эдгар установил центральное отопление, но в том же году в помещении начался страшный пожар, от которого замок не оправился.

В 2016 году была создана ассоциация под названием «Друзья Мотхе-Шанденье», которая решила сохранить замок. Пока непонятно, что будет со зданием после его восстановления. Новые владельцы будут решать это коллективно.