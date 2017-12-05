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Девочка взяла интервью у котика и стала звездой

06.12.2017 20:20 — Новости Культуры | Tut.by  
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Десятилетняя Габи Дуэйн из Дублина решила взять интервью у своего кота по кличке Коко. Текст разговора, написанный от руки в обычной тетради, сфотографировал отец девочки, сценарист по имени Пол. Он же разместил фото в своем Twitter.

Вот само интервью в переводе на русский язык

Я: Коко, можно я почешу тебя по головке?
Коко: Несомненно!
Я: А по спине?
Коко: Конечно.
Я: А по пузику?
Коко: ТЕБЕ ЗАПРЕЩЕНО ПРИКАСАТЬСЯ К МОЕМУ ПУЗИКУ!!!
Я: А лапки?
Коко: НЕТ!
Я: А хвостик?
Коко: Ни в коем случае!
Я: А попку?
Коко: ДА ЧТО С ТОБОЙ ТАКОЕ?! ЭТО ИНТЕРВЬЮ ОКОНЧЕНО!!!

Фотография уже успела собрать более 150 тысяч лайков, более 50 тысяч ретвитов и более 800 комментариев, в последних отдавалось должное чувству юмора девочки.

А вот, кстати, как выглядит герой интервью.

 
 
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Десятилетняя Габи Дуэйн из Дублина решила взять интервью у своего кота по кличке Коко. Текст разговора, написанный от руки в обычной тетради, сфотографировал отец...

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