Девочка взяла интервью у котика и стала звездой

Десятилетняя Габи Дуэйн из Дублина решила взять интервью у своего кота по кличке Коко. Текст разговора, написанный от руки в обычной тетради, сфотографировал отец девочки, сценарист по имени Пол. Он же разместил фото в своем Twitter .

My kid did an interview with her cat pic.twitter.com/PCdnBTiRNs