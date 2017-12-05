Девочка взяла интервью у котика и стала звездой

Десятилетняя Габи Дуэйн из Дублина решила взять интервью у своего кота по кличке Коко. Текст разговора, написанный от руки в обычной тетради, сфотографировал отец девочки, сценарист по имени Пол. Он же разместил фото в своем Twitter .

My kid did an interview with her cat pic.twitter.com/PCdnBTiRNs — Paul (father of the more famous Gabi) Duane (@MrPaulDuane) 4 декабря 2017 г.

Вот само интервью в переводе на русский язык

Я: Коко, можно я почешу тебя по головке?

Коко: Несомненно!

Я: А по спине?

Коко: Конечно.

Я: А по пузику?

Коко: ТЕБЕ ЗАПРЕЩЕНО ПРИКАСАТЬСЯ К МОЕМУ ПУЗИКУ!!!

Я: А лапки?

Коко: НЕТ!

Я: А хвостик?

Коко: Ни в коем случае!

Я: А попку?

Коко: ДА ЧТО С ТОБОЙ ТАКОЕ?! ЭТО ИНТЕРВЬЮ ОКОНЧЕНО!!!

Фотография уже успела собрать более 150 тысяч лайков, более 50 тысяч ретвитов и более 800 комментариев, в последних отдавалось должное чувству юмора девочки.

А вот, кстати, как выглядит герой интервью.

For those asking, here’s a bad photo of Coco (she's impossible to photograph) pic.twitter.com/9K3bc182QD — Paul (father of the more famous Gabi) Duane (@MrPaulDuane) 5 декабря 2017 г.