МИНСК, 6 дек — Sputnik. Все участники национального отбора Беларуси на конкурс песни "Евровидение-2018" находятся в равных условиях, заверили Sputnik в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Белорусские СМИ уже неделю строят предположения и выдвигают гипотезы о том, что представителя республики на "Евровидении-2018" могут готовить или артист Филипп Киркоров, или продюсер Виктор Дробыш.

"Все претенденты на участие в финале национального отбора на конкурс песни "Евровидение-2018", который состоится не позднее 1 марта 2018 года, находятся в равных условиях", — заверили Sputnik в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Как подчеркнули в медиахолдинге, главным критерием отбора является соблюдение правил, оговоренных в положении о порядке организации и проведения отбора — документ опубликован на сайте НГТРК.

"Традиционно творческая команда по подготовке участника к международному конкурсу песни в Лиссабоне окончательно будет сформирована после определения официального представителя нашей страны", — заключили в пресс-службе холдинга.

Заявки на участие в национальном отборе Белтелерадиокомпания принимает до 26 декабря. Затем пройдут прослушивания допущенных конкурсантов, из их числа профессиональное жюри определится со списком финалистов. На финале отбора определять представителя Беларуси будут схемой "50 на 50" — половину оценки артистам будет выставлять жюри, половину — телезрители.