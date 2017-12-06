Зрители выбрали 20 самых скучных фильмов

МИНСК, 7 дек — Sputnik. Двадцатку самых скучных фильмов выбрали две тысячи критиков и читателей журнала NME.



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Мелодрама "Пятьдесят оттенков серого" возглавила этот рейтинг – за нее проголосовало 34% опрошенных. На втором месте оказался детектив "Ведьма из Блэр: курсовая с того света" 1999 года – его назвали скучным 29% опрошенных. Третье место занял первый эпизод эпопеи "Звездные войны" Джорджа Лукаса.

Какими бы скучными не показались читателям и критикам картины, их кассовые сборы в свое время впечатляли. Так картина "50 оттенков серого" собрала в прокате 571 млн. долларов, а сборы первого эпизода саги "Звездные войны" превысили миллиард долларов.

В голосовании поучаствовали почти две тысячи человек. Кроме вышеназванных в список вошли картины "Трансформеры", "Горбатая гора", "Ванильное небо", "Артист" и "Знакомьтесь, Джо Блэк".