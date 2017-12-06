Самую дорогую картину в мире выставят в Абу-Даби

Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», проданная за 450,3 миллиона долларов, будет выставляться в Абу-Даби (столице Объединенных Арабских Эмиратов), сообщает Bloomberg.

В Twitter музея Лувр Абу-Даби уже появилась запись, которая подтверждает этот факт.

Le Salvator Mundi de Vinci viendra au #LouvreAbuDhabi pic.twitter.com/zW1z4pRoG9 — Louvre Abu Dhabi (@LouvreAbuDhabi) 6 декабря 2017 г.

Художественный музей Лувр Абу-Даби открылся в этом году. Еще в 2014-м было объявлено, что музейные работники арендуют около 300 экспонатов из французских Лувра, Центра Жоржа Помпиду и Версаля за сумму от 800 миллионов до 1 миллиарда долларов. Среди арендованных картин «Прекрасная Ферроньера» Леонардо да Винчи и «Наполеон на перевале Сен-Бернар» Жака-Луи Давида.

При этом до сих пор не уточняется, стал ли музей покупателем картины. По информации New York Times, на который ссылается Би-Би-Си, рекордную сумму за шедевр Да Винчи заплатил саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мухаммед бин Фархан аль-Сауд. Как пишет газета, он друг и бизнес-партнер наследного принца Мухаммеда бин Салмана. По другим данным, в частности, как указывает французский еженедельник Journal du Dimanche, две инвестфирмы заключили сделку с несколькими крупными музеями и выкупили картину.

Теперь, по информации издания, «Спаситель мира» будет сдавать в аренду или будет продан музеям на Ближнем Востоке или Азии.

Некоторые искусствоведы считают самую дорогую картину мира фальшивкой, что, впрочем, только подогревает ожиотаж вокруг нее.