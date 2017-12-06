|
Самую дорогую картину в мире выставят в Абу-Даби
07.12.2017 10:32 — Новости Культуры | Tut.by
Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира»,
В Twitter музея Лувр Абу-Даби уже появилась запись, которая подтверждает этот факт.
Художественный музей Лувр Абу-Даби открылся в этом году. Еще в 2014-м было объявлено, что музейные работники арендуют около 300 экспонатов из французских Лувра, Центра Жоржа Помпиду и Версаля за сумму от 800 миллионов до 1 миллиарда долларов. Среди арендованных картин «Прекрасная Ферроньера» Леонардо да Винчи и «Наполеон на перевале Сен-Бернар» Жака-Луи Давида.
При этом до сих пор не уточняется, стал ли музей покупателем картины. По информации New York Times, на который
Теперь, по информации издания, «Спаситель мира» будет сдавать в аренду или будет продан музеям на Ближнем Востоке или Азии.
Некоторые искусствоведы
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира", проданная за 450,3 миллиона долларов, будет выставляться в Абу-Даби (столице Объединенных Арабских Эмиратов), сообщает...
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии