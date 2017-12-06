Шесть женщин подали в суд на продюсера Вайнштейна

Шесть женщин подали в один из судов Нью-Йорка коллективный иск в отношении голливудского продюсера Харви Вайнштейна и связанных с ним компаний, сообщает Deutsche Welle .



Харви Вайнштейн

«Харви Вайнштейн постоянно издевался над нами и многими другими женщинами, а также использовал свои богатство и власть, чтобы угрожать нам и запугивать нас, шпионить за нами, домогаться и заставить нас молчать», — говорится в заявлении.

В иске значится 14 пунктов обвинения. В их числе — домогательства и нанесение телесных повреждений, оказание давления на свидетелей, мошенничество и домогательства. Женщины требуют от суда процесса над Вайнштейном. В качестве ответчиков значатся компания Miramax, а также текущие и бывшие члены совета директоров компании Weinstein Co.

В числе истцов указаны актрисы Луизетт Гиз, Кэтрин Кендалл, Мелисса Сейджмиллер и другие женщины. По их словам, они представляют группу «десятков, если не сотен» человек, подвергшихся домогательствам Вайнштейна. Напомним, что продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях обвиняют , как минимум, более 40 женщин — от звезд Голливуда и сценаристов до манекенщиц и костюмеров.