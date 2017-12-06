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Журналисты узнали имя покупателя самой дорогой картины в мире

07.12.2017 12:31 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 дек — Sputnik. Газета The New York Times назвала имя покупателя самой дорогой картины в мире — "Спасителя мира" Леонардо да Винчи.

Осенью 2017-го весь мир обсуждал итоги аукциона по продаже "Спасителя мира" ("Salvator Mundi") — неизвестный приобрел ее за рекордные 450 миллионов доллара, что сделало полотно Леонардо да Винчи самым дорогим в мире.

В декабре имя покупателя единственной картины да Винчи, находящейся в частной коллекции, узнали американские журналисты. Им оказался не сильно известный публике и СМИ саудовский принц Бадер бен Абдулла бен Мохаммед бен Фархан аль-Сауд.

Многие ожидают, что новый владелец "Спасителя мира" будет выставлять картину в ОАЭ. По данным аукционного дома, полотно отправлено в Лувр Абу-Даби.

Возможно, эта покупка связана с его другом и партнером — наследным принцем ОАЭ Мухаммедом бел Салманом аль-Саудой, которого читатели журнала Time в этом году назвали человеком года.

"Спаситель мира" — последняя из найденных картин да Винчи. В 1950-х, когда авторство полотна еще не было подтверждено, его купили за сумму, равную приблизительно 50 долларам. С тех пор картина "кочевала" из одной частной коллекции в другую, а последние годы принадлежала одному из российских предпринимателей.

 
Теги: Минск
 
 
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Купил картину "Спаситель мира" малоизвестный саудовский принц Бадер бен Абдулла бен Мохаммед бен Фархан аль-Сауд.

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