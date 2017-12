Приготовление неаполитанской пиццы назвали культурным наследием человечества

Неаполитанская традиция приготовления пиццы внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщила организация в Twitter.

The art of Neapolitan 'Pizzaiuolo' just inscribed on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. Congratulations, #Italy ! #IntangibleHeritage #12COM https://t.co/z6xL98TZk4 pic.twitter.com/HmANxOadG7