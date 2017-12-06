Приготовление неаполитанской пиццы назвали культурным наследием человечества

Неаполитанская традиция приготовления пиццы внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщила организация в Twitter.

Считается, что именно в Неаполе в первой половине 16 века был создан прообраз итальянской пиццы. Это объясняется появлением помидоров, которые впервые завезли в Европу в 1522 году.

В Неаполе (столице южного итальянского региона Кампания) сейчас живут и выступают около 3 тысячи пиццайоло (поваров, которые имеют официальное разрешение готовить пиццу).