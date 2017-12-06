МИНСК, 7 дек — Sputnik. Певец, победитель "Евровидения-2009" Александр Рыбак заявил о том, что его звали представить Беларусь на конкурсе "Евровидение-2018", соответствующее заявление он сделал норвежскому порталу VG .

Александр Рыбак — певец белорусского происхождения, с детства живущий в Норвегии. Он представлял страну фьордов на "Евровидении-2009" с песней "Fairytale", которая принесла ему победу с рекордным количеством очков от телезрителей.



© Sputnik/ Нина Зотина Готовить представителя от Беларуси на "Евровидение" может Киркоров

"Есть продюсерская компания, которая предложила мне миллионы за то, чтобы я представил Беларусь на следующем "Евровидении", но я бы предпочел сделать это бесплатно для Норвегии", — заявил Рыбак.

Вскоре Рыбак планирует принять участие в национальном отборе Норвегии, однако об окончательном решении, прорываться ли на "Евровидение-2018", певец не заявил.

Несколько лет назад Рыбак пытался выступить в роли продюсера в Беларуси и участвовал в отборе на "Евровидение" с группой "Милки", однако коллектив дальше национального отбора не прошел. Сам Рыбак после этого открыто заявил о своей обиде на республики и зарекся принимать участие в белорусском шоу-бизнесе.

Сейчас продолжается прием заявок на национальный отбор "Евровидение-2018". СМИ уже сообщали о возможном участии в отборе "протеже" ряда российских продюсеров — Филипа Киркорова, Виктора Дробыша и Иосифа Пригожина. Впрочем, до сих пор участие маститых продюсеров не подтверждено.