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Клип Билана и Лазарева стал хитом соцсетей

07.12.2017 18:18 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 дек — Sputnik. Российские музыканты Сергей Лазарев и Дима Билан выпустили черно-белый клип на песню "Прости меня".

Дебютный дуэт артисты представили еще в июне, а вот видео появилось в сети лишь в начале декабря. Съемки клипа прошли в Португалии в городе Синтра.

Незадолго до выхода ролика Сергей Лазарев опубликовал в своем Instagram пост с детскими фотографиями себя и Билана. "Сегодня эти мальчики взорвут интернет своим совместным видео", — написал музыкант.

Съемками клипа занималась команда "MOZGI Production", руководителем которой является украинский продюсер и музыкант Потап, известный также как участник дуэта "Потап и Настя".

За шесть часов видео посмотрели почти девяноста тысяч раз. Пользователи оставляют под видео восторженные комментарии. Поклонники отметили, что совместная работа Билана и Лазарева получилась очень стильной и глубокой.

 
Теги: Минск
 
 
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За несколько часов видео набрало на YouTube порядка девяноста тысяч просмотров.

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