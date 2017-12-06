Клип Билана и Лазарева стал хитом соцсетей

МИНСК, 7 дек — Sputnik. Российские музыканты Сергей Лазарев и Дима Билан выпустили черно-белый клип на песню "Прости меня".

Дебютный дуэт артисты представили еще в июне, а вот видео появилось в сети лишь в начале декабря. Съемки клипа прошли в Португалии в городе Синтра.

Незадолго до выхода ролика Сергей Лазарев опубликовал в своем Instagram пост с детскими фотографиями себя и Билана. "Сегодня эти мальчики взорвут интернет своим совместным видео", — написал музыкант.

Съемками клипа занималась команда "MOZGI Production", руководителем которой является украинский продюсер и музыкант Потап, известный также как участник дуэта "Потап и Настя".

За шесть часов видео посмотрели почти девяноста тысяч раз. Пользователи оставляют под видео восторженные комментарии. Поклонники отметили, что совместная работа Билана и Лазарева получилась очень стильной и глубокой.