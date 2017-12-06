Орангутанг нашел в лесу спрятанную камеру и начал делать селфи

Осенью этого года фотограф Иан Вуд, путешествовавший по острову Борнео (разделен между Индонезией, Малайзией и Брунеем), спрятал в лесу камеру GoPro. Он надеялся сделать несколько крупных фотографий обитавших там орангутангов. Но одно из животных нашло спрятанную камеру и наснимало кучу селфи, пишет The Guardian .





Иану пришлось поволноваться, ведь камеру нашел трехлетний орангутанг. Сперва он сунул камеру себе в рот и начал ее жевать. Но после того как орангутанг вытащил камеру изо рта, прокусив экран, животное случайно нажало одну из кнопок. После чего устройство само сделало сотни фотографий. Иан наблюдал за этим с экрана смартфона, к которому камера была подключена через WiFi.





По словам фотографа, большинство фотографий, разумеется, были абсолютным хламом. Но среди них были несколько очень хороших снимков, в том числе несколько невероятных селфи. Лучшие фотографии Иан разместил на своем сайте .







Сородич орангутанга, который делал селфи



