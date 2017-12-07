Neuro Dubel, аниме-вечеринка, митрополит и шопинг: куда пойти в Витебске в эти выходные

Афиша Витебска уже наполняется новогодней атмосферой — в эти выходные стартуют тематические мастер-классы в «ТРиО» и арт-пространстве VZAP. Весельем и драйвом помогут подзарядиться и многочисленные концерты и необычная вечеринка для любителей аниме.

Киноальманах дебютных работ молодых белорусских режиссеров

За 1 час 40 минут зрители увидят пять короткометражек — лирическо-комический авантюрный вариант новогодней сказки «Подарок Санта-Клауса» (режиссер Евгений Сетько), драмы «Попутчик» (Анастасия Мирошниченко) и «Брачо» (Кирилл Ерохин), психологическую историю «Диалог» (Надежда Абрамчук) и лирическую короткометражку «Кукла» (Арсений Ильиных).

Все новеллы различны по тематике и жанру. Это отдельные истории с разными героями и хронометражем, полностью самостоятельные законченные произведения. Вместе они составляют картину нашего сегодняшнего мира, поднимают проблемы современного человека.

Ограничения по возрасту — 16+, хотя только одна картина имеет такой ценз, остальные короткометражки разрешены к просмотру и более младшей аудитории.

Киноальманах «Мы» идет до 20 декабря в кинотеатре «Мир» (зал 2). Билеты: 3,5−6 рублей. Также планируется показ в кинотеатрах в Толочине, Полоцке и Новополоцке.

Концерты: «первая вечеринка зимы» и аниме-пати

В битлз-клубе «Чердачок» (ул. Октябрьская, 12) концерты будут идти почти в режиме нон-стоп с пятницы по воскресенье.

8 декабря в рамках тура по Беларуси выступит Бакей. Начало — в 20.00, билеты 15 рублей, подробности — в группе .

В субботу с 22.00 до 6.00 пройдет «первая вечеринка зимы», наполненная крепким тяжелым фолком, психоделическими воспоминаниями о музыке Джима Моррисона. Билеты для членов клуба — 12 рублей, для всех остальных — 15 рублей. Инфолиния: +375 29 514−02−09.

10 декабря концерт Back to old school соберет на одной площадке весь цвет витебской сцены: Hellocost (рэп-метал), Kutgar (ню-метал, трэш-метал), De Puta Madre Banda (хип-хоп, рэпкор), «Уявi Сабе» (инди). Вход — 6 рублей. Вопросы по телефону: +375 29 514−02−09.

В арт-пространстве VZAP (ул. Октябрьская, 2) 9 декабря устраивают предновогоднюю вечеринку для всех любителей аниме-жанра.

В программе: дискотека, живая музыка, конкурсы с призами, бесплатные игровая зона и фотозона, аниме-фигурки, настольные игры. Начало — в 17.00. Билеты: предварительно — 6 рублей, в день мероприятия — 8 рублей.

Также в субботу в арт-пабе «Торвальд» группа Neuro Dubel презентует новый альбом «Першы». «Драйв, веселье, позитив. Все, во что мы верим. Много и хорошо, два отделения, звук, свет, лазеры, невидимые факиры и говорящие слоны — все будет», — приглашает лидер группы Александр Куллинкович.

Начало — в 19.00, справки по телефонам: +375 29 712−11−11, +375 29 710−57−36 и в группе .





Для всей семьи: новогодние мастер-классы и смарт-вечеринка

Арт-центр VZAP совместно с мастерами различных арт-направлений проведет серию благотворительных мастер-классов новогодней тематики в помощь Витебскому приюту для животных и волонтерскому движению по их спасению.

В эти выходные будут учить мастерить забавные фигурки из полимерной глины, делать праздничные прически, расписывать пряники, делать веселого снеговика и новогоднюю гирлянду. Стоимость мастер-классов — от 5 до 7 рублей, все материалы предоставляют организаторы.

Полное расписание предновогодних благотворительных мастер-классов — в группе .





ТРЦ «ТриО» также устраивает целую серию бесплатных мероприятий: мастер-классы, аквагрим, большой хэнд-мейд маркет, новогодняя акция и подарки от МЧС, представление для всей семьи и, конечно, встреча с Дедом Морозом. Помимо этого, запланированы праздничные распродажи, скидки и подарки от магазинов.

Первый в списке — мастер-класс и аквагрим «Новогодняя елка», который состоится 9 декабря с 12.00 до 15.00.

Полное расписание мероприятий — на афише.





В субботу с 14.00 до 15.00 пройдет последняя бесплатная вечеринка по скорочтению в образовательном центре Knowledge Land (ул. Зеньковой, 1). На ней расскажут, как легко и быстро работать с текстом, и поделятся секретами успешного запоминания.

К участию приглашают детей от 7 лет и их родителей (по желанию). Запись по телефону: +375 29 814−61−88.

Выставки

Разноцветные растительные узоры на цветном фоне — такие необычные «рисованные ковры» можно увидеть в течение декабря на выставке «Соцветие красок» в ратуше.

С самобытной культурой «маляванкi» нас знакомят 36 работ, в которых отражаются народные верования и семейные ценности. Билет — 50 копеек, режим работы: ежедневно, кроме понедельника, с 10.00 до 18.00.





Подводит итоги Года науки выставка «Наши земляки в науке» в районном историко-краеведческом музее (аг. Октябрьская, ул. Солнечная, 1а). Ее посетители также смогут поучаствовать в квест-игре «Знание — сила».

Выставка действует в течение месяца с 10.00 до 18.30 (кроме понедельника). Билеты: для взрослых — 1 рубль, детский — 50 копеек, экскурсия — 5 рублей. Справки по телефону: +375 212 20-03-36.

Встреча с митрополитом

10 декабря Витебск посетит патриарший экзарх всея Беларуси. Встреча с митрополитом Минским и Заславским Павлом начнется в Свято-Успенском соборе в 9.45. В 10.00 состоится божественная литургия.

С 12.00 до 13.00 на всей территории епархии пройдет праздник колокольного звона. Завершит торжество концерт в филармонии, начало в 14.00.



Фото: Игорь Матвеев

Анонсы: образование для взрослых и концерты

Вторая лекция по современному искусству в арт-центре VZAP будет посвящена постимпрессионизму. Она состоится 14 декабря в 19.30. Участники встречи посмотрят на мир глазами художников-постимпрессионистов и постараются понять, почему их работы до сих пор так впечатляют.

Подробности — в группе и по телефонам: +375 29 518−18−32, +375 29 890−28−40. Стоимость разового посещения — 5 рублей. Абонемент на посещение всех лекций цикла — 30 рублей.





12 декабря в 18.00 бизнес-школа ИПМ организовывает презентацию своих программ и мастер-класс Анны Власовой «Управленческие тренды и Big Data», который будет полезен для HR, руководителей и собственников. Адрес: пр. Строителей, 11а, офис 205 («Омега»). Вход свободный, количество мест ограничено, потребуется регистрация на сайте .

14 декабря в 18.00 начнется мастер-класс «Женское предназначение. 7 шагов на пути к себе», организованный Региональным ресурсным центром по развитию дополнительного образования взрослых в Витебске. Адрес: Октябрьская, 12, офис 16. Необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону: +375 29 517−62−69 (Евгения).

В этот же день с 10.00 до 13.00 в научно-технической библиотеке (ул. Пушкина, 6) состоится семинар для специалистов по инновационному развитию предприятий, посвященный отечественным и зарубежным источникам информации. Вход свободный, но для участия необходимо не позднее 13 декабря зарегистрироваться на сайте или по телефону: 8−017−203−30−97.

Развеять серость декабрьских будней помогут «Вечер русской музыки» и концерт On the dancefloor ансамбля солистов Spark из Германии, которые пройдут в филармонии в 18.30 соответственно 12 и 14 декабря. Детали — на сайте .





Впервые в Витебске в рамках тура по Беларуси выступит Агата Вильчик — музыкант из Харькова, участница украинской версии шоу «Голос», победительница зрительского голосования фестиваля новой украинской музыки Lviv Acoustic Fest.

Концерт состоится 12 декабря в 19.00 в антикафе «7 комнат» (ул. Ленина, 72). Вход свободный, справки по телефону: +375 212 48-60-60 и в группе .





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