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Дерзкое ограбление. В США вор обокрал полицейскую машину
08.12.2017 10:06 — Новости Культуры | Tut.by
Нахальство — второе счастье. Скорее всего, именно это жизненный принцип молодого американского вора, который не побоялся обчистить полицейскую машину в штате Флорида.
Видео:
Судя по видео, которое показал канал ТСН, молодой человек спокойно подошел к машине и извлек из салона полицейский бронежилет. Но спустя некоторое время вор пожалел о своей доброте. Он вернулся, открыл багажник и забрал ружье, шокер и патроны.
Пока о поимке вора полицейские не сообщали.
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Нахальство - второе счастье. Скорее всего, именно это жизненный принцип молодого американского вора, который не побоялся обчистить полицейскую машину в штате...
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