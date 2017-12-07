Дерзкое ограбление. В США вор обокрал полицейскую машину

Нахальство — второе счастье. Скорее всего, именно это жизненный принцип молодого американского вора, который не побоялся обчистить полицейскую машину в штате Флорида.

Видео: ТСН

Судя по видео, которое показал канал ТСН, молодой человек спокойно подошел к машине и извлек из салона полицейский бронежилет. Но спустя некоторое время вор пожалел о своей доброте. Он вернулся, открыл багажник и забрал ружье, шокер и патроны.

Пока о поимке вора полицейские не сообщали.