Сервис мечты. Пассажиры попросились в туалет, и самолет совершил экстренную посадку

Самолет американской авиакомпании Delta Airlines изменил свой маршрут: посреди полета самолет свернул с курса и сделал крюк, чтобы залететь в Биллингс (крупнейший город штата Монтата). Причина может показаться вам фантастической: пассажиры попросились в туалет, пишет medialeaks.ru со ссылкой на Billings Gazette .



Самолет Delta Air Lines. Фото: Википедия

Самолет следовал рейсом из Нью-Йорка в Сиэтл. После вылета Боинга 757 из Нью-Йорка пассажиры пожаловались экипажу на проблемы с туалетами на борту. Уборные «прекратили функционировать», из-за чего образовалась очередь людей, желающих попасть в кабинки. Полет от побережья до побережья должен был продолжаться шесть часов, и поначалу ситуация была терпимой, но после половины преодоленного пути туалетами нельзя было пользоваться,

В это время самолет пролетал над канадской границей, и ближайшим аэропортом к нему оказался Биллингс в Монтане. Но в Биллингсе их не ждали, все рукава были заняты, поэтому самолет оставался на взлетной полосе. Сотрудникам аэропорта пришлось прикатывать к судну передвижной трап, а пассажиров везти до туалета на такси. В это время сотрудники аэропорта прочистили туалеты на борту. Заодно самолет заправили, после чего он полетел дальше.

По словам сотрудников аэропорта, это была первая на их памяти экстренная посадка из-за подобного случая.