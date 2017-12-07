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Премьерам в Гомеле покажут выставку раритетных фотоаппаратов

08.12.2017 11:59 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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ГОМЕЛЬ, 8 дек — Sputnik. Выставку раритетных фотоаппаратов, которая экспонируется во дворце Румянцевых и Паскевичей в Гомеле, покажут премьер-министрам Беларуси и России, сообщили организаторы выставки.

В пятницу во дворце пройдет заседание Совета министров Союзного государства, в котором примут участие Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков.

"На данной выставке представлены фотоаппараты из фондов дворца. Планируется, что главы правительств двух стран перед заседанием посетят нашу выставку", — сообщили Sputnik организаторы экспозиции.

Премьерам в Гомеле покажут выставку раритетных фотоаппаратов
© Sputnik / Мария Амелина
Складные фотоаппараты начала XIX века

По их словам, на выставке собраны фотоаппараты разных лет и разных стран.

"Все аппараты из фондов дворца", — уточнили собеседники Sputnik.

Премьерам в Гомеле покажут выставку раритетных фотоаппаратов
© Sputnik / Мария Амелина
Один из самых дорогих фотоаппаратов выставки - "Лейка" 1930-1940 годов выпуска

По их словам, на выставке представлен один из самых дорогих фотоаппаратов "Лейка" 1930-1940 годов выпуска. Также представлен самый популярный советский фотоаппарат "Смена 8 М". "Скорее всего, премьер-министры пользовались таким фотоаппаратом в юные годы. Им будет интересно посмотреть на экспонат", — сказали организаторы выставки.

Также на выставке представлен и так называемый "шпионский" фотоаппарат середины прошлого века — "Вега".

Премьерам в Гомеле покажут выставку раритетных фотоаппаратов
© Sputnik / Мария Амелина
Представленная камера Halina 2000 сделана в Гонконге в 1973 году

Всего на стендах представлены несколько десятков фотоаппаратов XIX-XXI веков выпуска и оптика отечественного производства.

 
Теги: Гомель
 
 
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Всего на выставке представлены несколько десятков фотоаппаратов XIX-XXI веков выпуска и оптика отечественного производства.

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