Премьерам в Гомеле покажут выставку раритетных фотоаппаратов

ГОМЕЛЬ, 8 дек — Sputnik. Выставку раритетных фотоаппаратов, которая экспонируется во дворце Румянцевых и Паскевичей в Гомеле, покажут премьер-министрам Беларуси и России, сообщили организаторы выставки.

В пятницу во дворце пройдет заседание Совета министров Союзного государства, в котором примут участие Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков.

"На данной выставке представлены фотоаппараты из фондов дворца. Планируется, что главы правительств двух стран перед заседанием посетят нашу выставку", — сообщили Sputnik организаторы экспозиции.



© Sputnik / Мария Амелина Складные фотоаппараты начала XIX века

По их словам, на выставке собраны фотоаппараты разных лет и разных стран.

"Все аппараты из фондов дворца", — уточнили собеседники Sputnik.



© Sputnik / Мария Амелина Один из самых дорогих фотоаппаратов выставки - "Лейка" 1930-1940 годов выпуска

По их словам, на выставке представлен один из самых дорогих фотоаппаратов "Лейка" 1930-1940 годов выпуска. Также представлен самый популярный советский фотоаппарат "Смена 8 М". "Скорее всего, премьер-министры пользовались таким фотоаппаратом в юные годы. Им будет интересно посмотреть на экспонат", — сказали организаторы выставки.

Также на выставке представлен и так называемый "шпионский" фотоаппарат середины прошлого века — "Вега".



© Sputnik / Мария Амелина Представленная камера Halina 2000 сделана в Гонконге в 1973 году

Всего на стендах представлены несколько десятков фотоаппаратов XIX-XXI веков выпуска и оптика отечественного производства.