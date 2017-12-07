Белорус стал соавтором нового альбома Валерии

МИНСК, 8 дек — Sputnik. Белорусский музыкант Кирилл Гуд (Ермаков) стал соавтором песен нового альбома российской певицы Валерии.

Певица представила свой альбом "К солнцу" 5 декабря. Для пяти композиций пластинки написал музыку белорусский музыкант Кирилл Ермаков, также известный под псевдонимом Кирилл Гуд.



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"На самом деле больших сложностей я не почувствовал, песни получились такими, как я их и представлял себе, доволен результатом полностью! В альбоме пять треков, я занимался музыкой и аранжировками ", — рассказал Sputnik музыкант.

В некоторых песнях нового альбома Ермаков выступил и соавтором слов. Общением с Валерией и ее супругом, а по совместительству — продюсером Иосифом Пригожиным, он остался полностью доволен.

"С Валерией и Иосифом Игоревичем во время процесса мы подружились, возможно дальше еще будем сотрудничать. Приятно, что доводится поработать с такими крупными артистами", — заключил собеседник агентства.

Кириллу Ермакову 21 год, музыкой он занимается с детства. В последние годы молодой музыкант активно сотрудничал со многими белорусскими артистами, однако выступал и сам: например, он участвовал в национальном отборе на "Евровидение-2016" с песней собственного сочинения.