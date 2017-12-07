Американец героически бросился в огонь ради кролика

Неизвестный американец спас кролика во время лесных пожаров в Калифорнии. Видео его подвига появилось в Twitter -аккаунте NBC News.

Witnesses saw this man pull over and rescue a rabbit from the LA wildfires. pic.twitter.com/v9EYpcmK9M — NBC News (@NBCNews) 7 декабря 2017 г.

Как пишет lenta.ru со ссылкой на The Sacramento Bee, мужчина вышел из машины и подбежал к обочине. Поймать проворного кролика сразу не получилось, в итоге мужчина все-таки смог схватить его и прижал к себе. Давать интервью снимавшему его человеку спаситель животного отказался.

Смелость мужчины вызывает особое уважение, если знать масштабы пожара «Томас». Это самый сильный из лесных пожаров в Калифорнии. Более 27 тысяч уже эвакуированы, еще около 38 тысяч человек получили рекомендации покинуть свои дома.