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Американец героически бросился в огонь ради кролика
08.12.2017 13:00 — Новости Культуры | Tut.by
Неизвестный американец спас кролика во время лесных пожаров в Калифорнии. Видео его подвига появилось в
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Смелость мужчины вызывает особое уважение, если знать масштабы пожара «Томас». Это
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Неизвестный американец спас кролика во время лесных пожаров в Калифорнии. Видео его подвига появилось в Twitter-аккаунте NBC News.
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