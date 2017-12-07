ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Американец героически бросился в огонь ради кролика

08.12.2017 13:00 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Неизвестный американец спас кролика во время лесных пожаров в Калифорнии. Видео его подвига появилось в Twitter-аккаунте NBC News.

Как пишет lenta.ru со ссылкой на The Sacramento Bee, мужчина вышел из машины и подбежал к обочине. Поймать проворного кролика сразу не получилось, в итоге мужчина все-таки смог схватить его и прижал к себе. Давать интервью снимавшему его человеку спаситель животного отказался.

Смелость мужчины вызывает особое уважение, если знать масштабы пожара «Томас». Это самый сильный из лесных пожаров в Калифорнии. Более 27 тысяч уже эвакуированы, еще около 38 тысяч человек получили рекомендации покинуть свои дома.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неизвестный американец спас кролика во время лесных пожаров в Калифорнии. Видео его подвига появилось в Twitter-аккаунте NBC News.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Белорус стал соавтором нового альбома Валерии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика