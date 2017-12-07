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Дружелюбные копы, воры великов и совсем мало полных. Белорусы о путешествии в Нью-Йорк
08.12.2017 15:00 — Новости Культуры | Tut.by
Про США говорят и показывают разное. По телевизору нас пугают терроризмом, гомосексуализмом, НАТО. Якобы мораль и культура там давно забыты, всем правят деньги. С другой стороны, для многих попасть в страну свободы — заветная мечта, и люди многократно испытывают судьбу в лотерее «Гринкарт». Так вышло, что нам посчастливилось побывать в Нью-Йорке и самим понять что и как.
Авторы сегодняшнего
"Город как поле шахматной доски"
По некоторым данным, в Нью-Йорке живет от 300 тысяч до 1 миллиона эмигрантов -выходцев из бывшего СССР. При численности населения города около 13 миллионов (неофициально), в среднем это каждый двадцатый житель. Такой житель нашелся и в нашей семье. Он приютил нас на первое время у себя, иногда проводил экскурсии по городу, помог разобраться с транспортом.
Прямой перелет Москва — Нью-Йорк длился около десяти часов. Страна всеобщего капитализма и свободы встретила нас словами сурового работника паспортного контроля: ты кто такой? к родственнику едешь? а вдруг ты убьешь кого и улетишь? что тогда делать? Чудом пройдя строгий контроль, мы вышли навстречу долгожданному мегаполису.
Аэропорт имени Кеннеди соединяется с городом веткой метро, очень удобно. Вместо привычных путей в обе стороны там по две пары в каждом направлении (экспресс — ходит с пропуском станций, а локал — останавливается на всех), причем по одним и тем же рельсам ходят поезда разных маршрутов следования. То есть нужно смотреть не только в какую сторону ты едешь, но и в какой именно поезд ты садишься.
Все бы ничего, но спокойно жить вам все равно не дадут. Метро постоянно ремонтируют. Обо всех изменениях в движении поездов информируют листовки, которые каждое утро обновляются.
Иногда садишься в поезд, едешь куда-то, а потом машинист говорит, что поезд идет по другому маршруту. Половина вагона, выругавшись, выходит. Хорошо, если ты относишься к той половине, которая разобрала, что «прошипел» диспетчер на английском.
Метро в Нью-Йорке грандиозное и с историей. Это самая большая по количеству станций система метрополитена в мире, работает круглосуточно. Часть станций подземная, часть наземная или надземная.
До 1990-х годов Нью-Йоркский сабвей был очень опасным местом. Каждую неделю полиция регистрировала более 200 тяжких преступлений! Граффити на стенах станций и в вагонах, антисанитария, крысы… Крыс полно и сейчас: бегают по путям или прямо по платформе, дерутся, пищат, в общем, у них тоже своя жизнь. Из-за скопления мусора в метро иногда бывают пожары!
В метро полно попрошаек. Одному из таких «голодающих» муж как-то протянул мюсли-батончик, он поглядел, возвращает обратно, мол, с мятным вкусом я не ем.
В наши дни положение в подземке значительно улучшилось: частенько там можно встретить полицию, в вагонах убирают, везде информационные таблички с правилами поведения.
Так как поезд очень длинный, в составе два машиниста: один в голове состава, другой — посередине, выглядывают из вагона и следят за обстановкой на платформе, не прищемило ли кого. В метро кипит культурная жизнь: в переходах, вагонах и на станциях играют, поют, танцуют. Причем желающие получают разрешение и выступают легально.
Еще очень удивило, что в метро представители полиции рекламируют свою службу и раздают контакты всем желающим вступить в их ряды.
Говоря о транспорте, нельзя не упомянуть о дорожном движении в Нью-Йорке. Почти все улицы в каждом из районов города (кроме старой застройки в даунтауне) параллельны и перпендикулярны, имеют нумерацию с севера на юг и с востока на запад. По диагонали их пересекает Бродвей — это та дорога, с которой можно попасть на любую стрит и на любую авеню. Это очень удобно. Если тебе говорят, что какой-то дом на пересечении 5-й авеню и 48-й улицы, ты точно знаешь, где это находится (при этом абсолютно не зная город). Поэтому с высоты 102-го этажа «Фридом Тауэр» («Башня Свободы», шестой по высоте небоскреб мира. — Прим. TUT.BY) город выглядит как поле шахматной доски.
Кстати, этот небоскреб построен на месте стоявших здесь башен-близнецов, подвергшихся террористической атаке в 2001 году. Сегодня это самое высокое здание в западном полушарии. С обзорной площадки видны небоскребы даунтауна, Бруклин, остров Стэйтен, город Нью-Джерси, реки Гудзон и Истривер, статуя Свободы.
Автомат в шкафу и улыбки каждую минуту
Попав в США, мы ожидали, что ПДД будут соблюдаться неукоснительно. Штрафы по нашим меркам высоки. Но именно в Нью-Йорке все по-другому: пешеходы, рискуя попасть под колеса, переходят улицу где попало, причем прямо на глазах у полицейских. Нам объяснили, что полиция часто не обращает внимания на разные мелкие нарушения: не ловят подвыпивших граждан на улице или ругающихся матом, не гоняют уличных торговцев. А решают гораздо более важные проблемы, например борются с терроризмом, наркотрафиком, ловят бандитов.
Поэтому полицейских в США не боятся, а уважают. И работать полицейским действительно опасно: каждую неделю в сводках телевизионных новостей появлялись сообщения о стрельбе в городе, часто с жертвами.
Еще во времена провозглашения независимости США был принят закон (2-я поправка к Конституции), что каждый гражданин имеет право иметь и носить оружие, чтобы в случае чего он смог защитить себя от государства. Таким образом гарантируется право народа на восстание. Так что у любого невыдающегося прохожего может оказаться за поясом магнум (патрон повышенной мощности по сравнению с обычным патроном того же калибра. — Прим. TUT.BY), а дома в шкафу — автомат Калашникова. Кажется, что по этой причине в Штатах все такие вежливые.
В первый же день нам объяснили, куда можно ходить, а куда не рекомендуется. Особенно, без преувеличений, в темное время суток.
Это проджекты — социальное жилье, которое в свое время строили для бедных. Такие кварталы есть во всех районах: Гарлем, Бронкс, Бруклин. Мы жили в Лонг-Айленд Сити, в 500 метрах от нас тоже был такой квартал (а там недорогой продуктовый магазин). Эти дома можно отличить сразу: плотная многоэтажная застройка из красного кирпича или высокие серые дома с маленькими окнами.
Значительную площадь такие кварталы занимают и на Манхэттене, где стоимость земли одна из самых высоких в мире. Эти дома давно бы уже снесли, но в США гарантированно соблюдается право на собственность. Уточним, что мы ни разу не сталкивались с какими-то ни было проблемами вблизи проджектов, но подруга рассказывала, что в Бронксе ее знакомая была свидетелем убийства.
Конечно, люди бывают разные. Но в Нью-Йорке все дружелюбные, тебе улыбаются. И сложилось стойкое чувство, что это совсем не лицемерие, а норма поведения. Улыбка не означает ничего, это своего рода приветствие, так же, как и фраза «как дела?». Нам предлагали помощь, когда мы тянули тяжелые сумки, уступали место в метро нам обоим, чтобы мы могли сидеть рядом и разговаривать. Случайный прохожий может заговорить с тобой на отвлеченную тему или сделать тебе комплимент.
Вежливость вежливостью, но кто-нибудь представлял себе, что на улицах этого города народ пристегивает свои велосипеды огромными цепями? И все же некоторые из них остаются без колес, а иногда на цепях остаются только скелеты велосипедов.
Трудно содержать в чистоте такой большой и густонаселенный город, как Нью-Йорк. На улицах бывает грязновато, мусорные контейнеры стоят прямо вдоль дороги (больше некуда деть, потому улицы проектировались давно и часто узкие). Такой армии уборщиков и дворников, как у нас, мы не заметили.
Но за домашними животными там убирают! Пока огромные собаки в минских дворах откладывают «мины», на которые потом наступаем мы и наши дети, в Нью-Йорке все (абсолютно все) убирают за своими питомцами. В парке есть места, где можно найти мешочки для фекалий. Продаются разнообразные сумочки для этих мешочков (и это целый бизнес).
До сих пор стоит в глазах картина: мужчина, одетый как на торжественный ужин, шел вдоль центрального парка с компанией и своей собакой. Вдруг та пристроилась на пешеходной брусчатке и, к нашему ужасу, вместо твердого стула у нее получился жидкий. И этот парень без тени стеснения за ней убирал!
Считаем, если ты хочешь что-то изменить к лучшему, начни с себя: не мусори, сортируй отходы, убери за своей собакой, не рисуй и не мочись в лифте. А еще был случай: у меня из кармана случайно выпал фантик от конфеты. Тут же подбежал какой-то мужчина со словами: «Извините, у вас упало… О, это всего лишь мусор! Не волнуйтесь, я сам выброшу его!»
Стань нью-йоркцем — и спаси гориллу
Немного о достопримечательностях Нью-Йорка. По приезду мы подали заявление на изготовление NYC ID карты (это своего рода удостоверение личности ньюйоркца, в черте города приравнивается к паспорту). Подача заявления осуществляется в разных госучреждениях города, мы подавали в библиотеке. Чтобы получить карту, нужно было открыть счет в банке США и указать какой-нибудь адрес проживания в городе.
Немного бюрократической волокиты, но это того стоит! Через 2 недели карточки пришли по почте. Предъявляя NYC ID можно совершенно бесплатно ходить по музеям, в зоо- и ботанические парки и так далее. В подарок вы получаете интересную автоматическую спам-рассылку на свой почтовый ящик о необходимости спасти гориллу или редкий вид пингвина.
Достопримечательность Манхэттена — это, конечно, центральный парк. Там можно встретить сидящего на скамейке грустного Киану Ривза, он живет неподалеку (его фотография в таком виде стала интернет-мемом). Рядом с парком жил и Джон Леннон. На территории есть свой зоопарк, концертная площадка, много мест для занятия спортом. Толстых людей в США, вопреки мифам, мы видели столько же, сколько и в Минске.
В хорошую погоду одни приходят сюда на пикник, кто-то прогуляться, кто-то пробежаться, покататься на велосипеде.
Рядом с парком находятся всемирно известные музей национальной истории (он был представлен в фильме «Ночь в музее») и городской музей искусств MET (широко представлено современное искусство, часто очень странное, например комната с развешанными цветными тряпками вместо картин).
На севере острова Манхэттен можно зайти на территорию Колумбийского университета (среди бывших выпускников — 43 нобелевских лауреата, 20 ныне живущих миллиардеров, 3 президента, включая Барака Обаму). Там мужу посчастливилось принять участие в медицинской конференции: одним из лекторов был доктор Роберт Джарвик, создатель первого в мире искусственного сердца.
В южной части острова Манхэттен, в даунтауне, расположено большинство высотных зданий Нью-Йорка: «Рокфеллер-центр», «Эмпайр-стейт-билдинг», «Крайслер-билдинг», Freedom Tower.
Пройдя южнее, можно попасть на Бруклинский мост и паромную станцию (судно следует в направлении Стэйтен-Айленда, мимо статуи Свободы, проезд бесплатный). То есть, чтобы посмотреть статую Свободы, не нужно заказывать дорогостоящую экскурсию, достаточно просто сесть на бесплатный паром, который ходит каждые полчаса.
Правда, расстояние в таком случае будет не самое близкое. А можно заплатить 75 долларов и приехать прямо на остров и подняться на верхушку статуи.
На 5-й авеню часто проводятся парады. Мы были на двух: в честь дня святого Патрика и в честь Пасхи.
В Википедии про день святого Патрика написано: «В этот день смягчаются ограничения, связанные с постом, и разрешается употребление алкоголя». Последняя фраза выполняется американцами особенно усердно. Было ощущение, что суть праздника в том, чтобы одеться в зеленое и ходить по городу с друзьями (причем очень пьяным).
В целом получается очень весело. Не замечено, чтобы нью-йоркцы курили запредельное количество табака, а вот другие растения — это они любят. Как у нас не редкость шлейф духов или табака в лифте, так в Нью-Йорке нос повсюду ловит запах марихуаны. В день празднования Пасхи главное — одеться как можно более красочно, лучше, чтоб на голове вместо шляпы была огромная корзина с цветами или какие-нибудь разноцветные яйца, заяц, гусь.
Мюзикл на Бродвее — это обязательное must-see. Мы ходили на «Алладина», очень понравилось. Кто смотрел известный диснеевский мультик, поймет и без перевода. Любопытно, что заходишь в заурядный небоскреб и неожиданно оказываешься в огромном концертном зале с партером, балконами и прочей атрибутикой, как в нашем театре оперы и балета. Как они умудряются запихнуть это в «стекляшку»?
Погода в Нью-Йорке в течение дня настолько разная, что на улице совсем никого не удивляют одновременно пуховик и шорты. Бруклинская детвора носилась в футболках и ела мороженое, пока мы дрожали в куртках.
Интересно еще, что Нью-Йорк концентрирует в себе много ультрабрендовых магазинов одежды, но при этом балетки на махровые носки все равно не редкость у местных модниц.
«Га-а-ля, обслужи иностранца (!)», или как на Брайтон-бич приходится англоязычным
Спустя пару недель мы собрались в Вашингтон. Около часа на то, чтобы выехать за пределы Нью-Йорка, и еще 3−4 часа, чтобы доехать до столицы.
Городские улицы, по сравнению с Нью-Йорком, кажутся пустынными и безлюдными. Однако встречается много бродяг, в каком-то парке мы наткнулись на целый городок из пустых картонных коробок, выстроенный бездомными. Никто их не прогоняет — свободный человек имеет право жить там, где захочет. Метро Вашингтона, в отличие от Нью-Йоркского сабвея — чистое, просторное, без крыс.
Но оплата проезда вызывает некоторые трудности: цена зависит от исходной точки и станции назначения, для оплаты стоят специальные автоматы, похожие на суперкомпьютер времен 1990-х, сразу разобраться, что да как, было непросто. Широкими улицами и зданиями госаппарата Вашингтон напоминает наш Минск.
В Нью-Йорке как нигде бросается в глаза многонациональность населения и, соответственно, большое количество языков. Побывав в Нью-Йорке, невозможно не заехать на Брайтон-Бич.
То, что там постоянно идут дожди, — неправда. Русская речь повсюду. Вывески магазинов, реклама на русском языке типа «снимаю порчу, сглаз, отворот, приворот, недорого».
Из кафе на пляже слышится знакомая мелодия «…на теплоходе музыка играет, а я одна стою на берегу». Подвыпившие граждане дружно выходят на крыльцо бара, чтобы покурить.
Есть одна история, на первый взгляд, похожая на анекдот. Заходит американец в русский магазин на Брайтоне. Что-то выбрав, подходит к кассе и обращается на английском к продавщице. Та кричит: «Га-а-ля, обслужи иностранца (!)». Охотно верю в ее правдоподобность. Как-то спросили в китайском магазине в Чайнатауне, где у них сахар, в ответ услышали заученную фразу: «I no speak English».
К слову о магазинах: буржуазное слово organic белорусские производители пока несмело указывают на своих упаковках, тем временем в Нью-Йорке уже сформировалось два вида продовольствия: обычное и «органик» (дороже, но качественнее, вроде как без добавок, выращенное без применения пестицидов). Так что для кого ЗОЖ — это не ложь, изволь платить больше.
Некоторое время спустя мы арендовали комнату в 4-комнатной квартире в спальном районе Бруклина.
Большего мы себе позволить не могли, по нашим меркам жить в Нью-Йорке очень дорого. Зато в одном квартале от нас было метро, продуктовые магазины, кафешки с латиноамериканской кухней. Вокруг, в основном, жили мексиканцы и выходцы из Пуэрто-Рико. Весь народ на улице, общаются. То ли не работают, то ли столько свободного времени.
Что удивило, иметь собственную стиральную машину для нью-йоркца — элемент роскоши. Все стирают в прачечных, они здесь на каждом углу.
Наши бруклинские «соквартиранты» часто менялись. Среди них были молодые парни-венесуэльцы, которые уезжают учиться в Штаты и Канаду, швед-программист, который никак не мог определиться, где же все-таки ему лучше работать, китайцы, которые ни слова не понимали на английском (цель их приезда осталась загадкой), милая пара из России, которая просто много путешествует, американец (из какого-то другого штата), который расстался со своей подругой потому, что по утрам сильно кашлял.
«Хочу проснуться в городе, который не спит. И узнать, что я — номер один, первый в списке, король горы, номер один», — пел про Нью-Йорк Фрэнк Синатра. Наверное, многие хотели бы, переехав в США, добиться каких-то высот, славы, признания.
Нам город показался местом огромных возможностей и какой-то прямо-таки осязаемой свободы. На эту тему наш близкий, который уже более 10 лет живет в Штатах, сказал: «В Америке хорошо жить богатому и здоровому. И, ребята, не путайте туризм с иммиграцией».
***
1. Историю вашего путешествия (Документ Word) — где и с кем вам посчастливилось побывать. Как долго? Почему выбор пал именно на эту страну? Что вам запомнилось, не понравилось, удивило? Какие там люди, стиль жизни, цены, традиции? Архитектура и природа? И любые другие мелочи — важен именно ваш субъективный взгляд.
2. Фото ОДНИМ заархивированным файлом. Размер — 1200 пикселей по большей стороне. Количество снимков: от 20 до 45 (не более!). Будет удобно их пронумеровать, а номера снимков поставить в тексте — нам будет проще их ставить в новость. Предпочтение отдается снимкам с горизонтальной ориентацией.
3. Комментарии к фото. Можно отдельным файлом в Word. Опять-таки для вашего удобства по принципу: номер фото — ваш комментарий.
4. Редакция сохраняет за собой право вносить в текст редакторские правки или не публиковать материалы, которые не соответствуют принципам и правилам оформления в рубрике.
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По телевизору нас пугают терроризмом, гомосексуализмом, НАТО. С другой стороны, для многих попасть в страну свободы - заветная мечта.
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