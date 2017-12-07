Дружелюбные копы, воры великов и совсем мало полных. Белорусы о путешествии в Нью-Йорк

Про США говорят и показывают разное. По телевизору нас пугают терроризмом, гомосексуализмом, НАТО. Якобы мораль и культура там давно забыты, всем правят деньги. С другой стороны, для многих попасть в страну свободы — заветная мечта, и люди многократно испытывают судьбу в лотерее «Гринкарт». Так вышло, что нам посчастливилось побывать в Нью-Йорке и самим понять что и как.

Авторы сегодняшнего «Фотоотдыха» : Цибульские Илона и Максим



Манхэттен и здание ООН

"Город как поле шахматной доски"

По некоторым данным, в Нью-Йорке живет от 300 тысяч до 1 миллиона эмигрантов -выходцев из бывшего СССР. При численности населения города около 13 миллионов (неофициально), в среднем это каждый двадцатый житель. Такой житель нашелся и в нашей семье. Он приютил нас на первое время у себя, иногда проводил экскурсии по городу, помог разобраться с транспортом.

Прямой перелет Москва — Нью-Йорк длился около десяти часов. Страна всеобщего капитализма и свободы встретила нас словами сурового работника паспортного контроля: ты кто такой? к родственнику едешь? а вдруг ты убьешь кого и улетишь? что тогда делать? Чудом пройдя строгий контроль, мы вышли навстречу долгожданному мегаполису.



Вид на остров Манхэттен с высоты 102-го этажа

Аэропорт имени Кеннеди соединяется с городом веткой метро, очень удобно. Вместо привычных путей в обе стороны там по две пары в каждом направлении (экспресс — ходит с пропуском станций, а локал — останавливается на всех), причем по одним и тем же рельсам ходят поезда разных маршрутов следования. То есть нужно смотреть не только в какую сторону ты едешь, но и в какой именно поезд ты садишься.

Все бы ничего, но спокойно жить вам все равно не дадут. Метро постоянно ремонтируют. Обо всех изменениях в движении поездов информируют листовки, которые каждое утро обновляются.



На платформе метро во время проведения ремонтных работ

Иногда садишься в поезд, едешь куда-то, а потом машинист говорит, что поезд идет по другому маршруту. Половина вагона, выругавшись, выходит. Хорошо, если ты относишься к той половине, которая разобрала, что «прошипел» диспетчер на английском.

Метро в Нью-Йорке грандиозное и с историей. Это самая большая по количеству станций система метрополитена в мире, работает круглосуточно. Часть станций подземная, часть наземная или надземная.



Мост и панорама острова Манхэттен

До 1990-х годов Нью-Йоркский сабвей был очень опасным местом. Каждую неделю полиция регистрировала более 200 тяжких преступлений! Граффити на стенах станций и в вагонах, антисанитария, крысы… Крыс полно и сейчас: бегают по путям или прямо по платформе, дерутся, пищат, в общем, у них тоже своя жизнь. Из-за скопления мусора в метро иногда бывают пожары!

В метро полно попрошаек. Одному из таких «голодающих» муж как-то протянул мюсли-батончик, он поглядел, возвращает обратно, мол, с мятным вкусом я не ем.

В наши дни положение в подземке значительно улучшилось: частенько там можно встретить полицию, в вагонах убирают, везде информационные таблички с правилами поведения.



Оригинальная реклама в метро

Так как поезд очень длинный, в составе два машиниста: один в голове состава, другой — посередине, выглядывают из вагона и следят за обстановкой на платформе, не прищемило ли кого. В метро кипит культурная жизнь: в переходах, вагонах и на станциях играют, поют, танцуют. Причем желающие получают разрешение и выступают легально.



В метро выступает рок-группа

Еще очень удивило, что в метро представители полиции рекламируют свою службу и раздают контакты всем желающим вступить в их ряды.

Говоря о транспорте, нельзя не упомянуть о дорожном движении в Нью-Йорке. Почти все улицы в каждом из районов города (кроме старой застройки в даунтауне) параллельны и перпендикулярны, имеют нумерацию с севера на юг и с востока на запад. По диагонали их пересекает Бродвей — это та дорога, с которой можно попасть на любую стрит и на любую авеню. Это очень удобно. Если тебе говорят, что какой-то дом на пересечении 5-й авеню и 48-й улицы, ты точно знаешь, где это находится (при этом абсолютно не зная город). Поэтому с высоты 102-го этажа «Фридом Тауэр» («Башня Свободы», шестой по высоте небоскреб мира. — Прим. TUT.BY) город выглядит как поле шахматной доски.



Freedom Tower на месте разрушенных башен-близнецов

Кстати, этот небоскреб построен на месте стоявших здесь башен-близнецов, подвергшихся террористической атаке в 2001 году. Сегодня это самое высокое здание в западном полушарии. С обзорной площадки видны небоскребы даунтауна, Бруклин, остров Стэйтен, город Нью-Джерси, реки Гудзон и Истривер, статуя Свободы.

Автомат в шкафу и улыбки каждую минуту



Мемориал памяти жертв 9/11

Попав в США, мы ожидали, что ПДД будут соблюдаться неукоснительно. Штрафы по нашим меркам высоки. Но именно в Нью-Йорке все по-другому: пешеходы, рискуя попасть под колеса, переходят улицу где попало, причем прямо на глазах у полицейских. Нам объяснили, что полиция часто не обращает внимания на разные мелкие нарушения: не ловят подвыпивших граждан на улице или ругающихся матом, не гоняют уличных торговцев. А решают гораздо более важные проблемы, например борются с терроризмом, наркотрафиком, ловят бандитов.

Поэтому полицейских в США не боятся, а уважают. И работать полицейским действительно опасно: каждую неделю в сводках телевизионных новостей появлялись сообщения о стрельбе в городе, часто с жертвами.

Еще во времена провозглашения независимости США был принят закон (2-я поправка к Конституции), что каждый гражданин имеет право иметь и носить оружие, чтобы в случае чего он смог защитить себя от государства. Таким образом гарантируется право народа на восстание. Так что у любого невыдающегося прохожего может оказаться за поясом магнум (патрон повышенной мощности по сравнению с обычным патроном того же калибра. — Прим. TUT.BY), а дома в шкафу — автомат Калашникова. Кажется, что по этой причине в Штатах все такие вежливые.

В первый же день нам объяснили, куда можно ходить, а куда не рекомендуется. Особенно, без преувеличений, в темное время суток.



Гарлем

Это проджекты — социальное жилье, которое в свое время строили для бедных. Такие кварталы есть во всех районах: Гарлем, Бронкс, Бруклин. Мы жили в Лонг-Айленд Сити, в 500 метрах от нас тоже был такой квартал (а там недорогой продуктовый магазин). Эти дома можно отличить сразу: плотная многоэтажная застройка из красного кирпича или высокие серые дома с маленькими окнами.

Значительную площадь такие кварталы занимают и на Манхэттене, где стоимость земли одна из самых высоких в мире. Эти дома давно бы уже снесли, но в США гарантированно соблюдается право на собственность. Уточним, что мы ни разу не сталкивались с какими-то ни было проблемами вблизи проджектов, но подруга рассказывала, что в Бронксе ее знакомая была свидетелем убийства.

Конечно, люди бывают разные. Но в Нью-Йорке все дружелюбные, тебе улыбаются. И сложилось стойкое чувство, что это совсем не лицемерие, а норма поведения. Улыбка не означает ничего, это своего рода приветствие, так же, как и фраза «как дела?». Нам предлагали помощь, когда мы тянули тяжелые сумки, уступали место в метро нам обоим, чтобы мы могли сидеть рядом и разговаривать. Случайный прохожий может заговорить с тобой на отвлеченную тему или сделать тебе комплимент.



Табличка перед уборной, знаменитая американская толерантность

Вежливость вежливостью, но кто-нибудь представлял себе, что на улицах этого города народ пристегивает свои велосипеды огромными цепями? И все же некоторые из них остаются без колес, а иногда на цепях остаются только скелеты велосипедов.





Трудно содержать в чистоте такой большой и густонаселенный город, как Нью-Йорк. На улицах бывает грязновато, мусорные контейнеры стоят прямо вдоль дороги (больше некуда деть, потому улицы проектировались давно и часто узкие). Такой армии уборщиков и дворников, как у нас, мы не заметили.

Но за домашними животными там убирают! Пока огромные собаки в минских дворах откладывают «мины», на которые потом наступаем мы и наши дети, в Нью-Йорке все (абсолютно все) убирают за своими питомцами. В парке есть места, где можно найти мешочки для фекалий. Продаются разнообразные сумочки для этих мешочков (и это целый бизнес).

До сих пор стоит в глазах картина: мужчина, одетый как на торжественный ужин, шел вдоль центрального парка с компанией и своей собакой. Вдруг та пристроилась на пешеходной брусчатке и, к нашему ужасу, вместо твердого стула у нее получился жидкий. И этот парень без тени стеснения за ней убирал!

Считаем, если ты хочешь что-то изменить к лучшему, начни с себя: не мусори, сортируй отходы, убери за своей собакой, не рисуй и не мочись в лифте. А еще был случай: у меня из кармана случайно выпал фантик от конфеты. Тут же подбежал какой-то мужчина со словами: «Извините, у вас упало… О, это всего лишь мусор! Не волнуйтесь, я сам выброшу его!»

Стань нью-йоркцем — и спаси гориллу

Немного о достопримечательностях Нью-Йорка. По приезду мы подали заявление на изготовление NYC ID карты (это своего рода удостоверение личности ньюйоркца, в черте города приравнивается к паспорту). Подача заявления осуществляется в разных госучреждениях города, мы подавали в библиотеке. Чтобы получить карту, нужно было открыть счет в банке США и указать какой-нибудь адрес проживания в городе.



Мост Queensborough и канатная дорога на остров Рузвельт

Немного бюрократической волокиты, но это того стоит! Через 2 недели карточки пришли по почте. Предъявляя NYC ID можно совершенно бесплатно ходить по музеям, в зоо- и ботанические парки и так далее. В подарок вы получаете интересную автоматическую спам-рассылку на свой почтовый ящик о необходимости спасти гориллу или редкий вид пингвина.

Достопримечательность Манхэттена — это, конечно, центральный парк. Там можно встретить сидящего на скамейке грустного Киану Ривза, он живет неподалеку (его фотография в таком виде стала интернет-мемом). Рядом с парком жил и Джон Леннон. На территории есть свой зоопарк, концертная площадка, много мест для занятия спортом. Толстых людей в США, вопреки мифам, мы видели столько же, сколько и в Минске.





В хорошую погоду одни приходят сюда на пикник, кто-то прогуляться, кто-то пробежаться, покататься на велосипеде.





Рядом с парком находятся всемирно известные музей национальной истории (он был представлен в фильме «Ночь в музее») и городской музей искусств MET (широко представлено современное искусство, часто очень странное, например комната с развешанными цветными тряпками вместо картин).



Необычное современное искусство, элемент выставки в музее MET

На севере острова Манхэттен можно зайти на территорию Колумбийского университета (среди бывших выпускников — 43 нобелевских лауреата, 20 ныне живущих миллиардеров, 3 президента, включая Барака Обаму). Там мужу посчастливилось принять участие в медицинской конференции: одним из лекторов был доктор Роберт Джарвик, создатель первого в мире искусственного сердца.

В южной части острова Манхэттен, в даунтауне, расположено большинство высотных зданий Нью-Йорка: «Рокфеллер-центр», «Эмпайр-стейт-билдинг», «Крайслер-билдинг», Freedom Tower.





Пройдя южнее, можно попасть на Бруклинский мост и паромную станцию (судно следует в направлении Стэйтен-Айленда, мимо статуи Свободы, проезд бесплатный). То есть, чтобы посмотреть статую Свободы, не нужно заказывать дорогостоящую экскурсию, достаточно просто сесть на бесплатный паром, который ходит каждые полчаса.



Вид с парома на южную часть Манхэттена и город Нью-Джерси

Правда, расстояние в таком случае будет не самое близкое. А можно заплатить 75 долларов и приехать прямо на остров и подняться на верхушку статуи.



Вид на статую Свободы с парома

На 5-й авеню часто проводятся парады. Мы были на двух: в честь дня святого Патрика и в честь Пасхи.













В Википедии про день святого Патрика написано: «В этот день смягчаются ограничения, связанные с постом, и разрешается употребление алкоголя». Последняя фраза выполняется американцами особенно усердно. Было ощущение, что суть праздника в том, чтобы одеться в зеленое и ходить по городу с друзьями (причем очень пьяным).

В целом получается очень весело. Не замечено, чтобы нью-йоркцы курили запредельное количество табака, а вот другие растения — это они любят. Как у нас не редкость шлейф духов или табака в лифте, так в Нью-Йорке нос повсюду ловит запах марихуаны. В день празднования Пасхи главное — одеться как можно более красочно, лучше, чтоб на голове вместо шляпы была огромная корзина с цветами или какие-нибудь разноцветные яйца, заяц, гусь.









Мюзикл на Бродвее — это обязательное must-see. Мы ходили на «Алладина», очень понравилось. Кто смотрел известный диснеевский мультик, поймет и без перевода. Любопытно, что заходишь в заурядный небоскреб и неожиданно оказываешься в огромном концертном зале с партером, балконами и прочей атрибутикой, как в нашем театре оперы и балета. Как они умудряются запихнуть это в «стекляшку»?

Погода в Нью-Йорке в течение дня настолько разная, что на улице совсем никого не удивляют одновременно пуховик и шорты. Бруклинская детвора носилась в футболках и ела мороженое, пока мы дрожали в куртках.



Фургон мороженщика в парке Unisphere

Интересно еще, что Нью-Йорк концентрирует в себе много ультрабрендовых магазинов одежды, но при этом балетки на махровые носки все равно не редкость у местных модниц.

«Га-а-ля, обслужи иностранца (!)», или как на Брайтон-бич приходится англоязычным

Спустя пару недель мы собрались в Вашингтон. Около часа на то, чтобы выехать за пределы Нью-Йорка, и еще 3−4 часа, чтобы доехать до столицы.



Вашингтон, аллея славы и монумент Вашингтона



Вашингтон, мемориал в честь Второй мировой войны. У нас постоянно принижают вклад американцев в победу. Тем не менее они воевали не только в Европе, но и против Японии, на Филиппинах и в остальной Юго-Восточной Азии, в Африке. Во Второй мировой войне Штаты потеряли 418 000 человек

Городские улицы, по сравнению с Нью-Йорком, кажутся пустынными и безлюдными. Однако встречается много бродяг, в каком-то парке мы наткнулись на целый городок из пустых картонных коробок, выстроенный бездомными. Никто их не прогоняет — свободный человек имеет право жить там, где захочет. Метро Вашингтона, в отличие от Нью-Йоркского сабвея — чистое, просторное, без крыс.





Но оплата проезда вызывает некоторые трудности: цена зависит от исходной точки и станции назначения, для оплаты стоят специальные автоматы, похожие на суперкомпьютер времен 1990-х, сразу разобраться, что да как, было непросто. Широкими улицами и зданиями госаппарата Вашингтон напоминает наш Минск.

В Нью-Йорке как нигде бросается в глаза многонациональность населения и, соответственно, большое количество языков. Побывав в Нью-Йорке, невозможно не заехать на Брайтон-Бич.





То, что там постоянно идут дожди, — неправда. Русская речь повсюду. Вывески магазинов, реклама на русском языке типа «снимаю порчу, сглаз, отворот, приворот, недорого».



Белорусский гастроном на Брайтоне

Из кафе на пляже слышится знакомая мелодия «…на теплоходе музыка играет, а я одна стою на берегу». Подвыпившие граждане дружно выходят на крыльцо бара, чтобы покурить.



Пляж Брайтона

Есть одна история, на первый взгляд, похожая на анекдот. Заходит американец в русский магазин на Брайтоне. Что-то выбрав, подходит к кассе и обращается на английском к продавщице. Та кричит: «Га-а-ля, обслужи иностранца (!)». Охотно верю в ее правдоподобность. Как-то спросили в китайском магазине в Чайнатауне, где у них сахар, в ответ услышали заученную фразу: «I no speak English».

К слову о магазинах: буржуазное слово organic белорусские производители пока несмело указывают на своих упаковках, тем временем в Нью-Йорке уже сформировалось два вида продовольствия: обычное и «органик» (дороже, но качественнее, вроде как без добавок, выращенное без применения пестицидов). Так что для кого ЗОЖ — это не ложь, изволь платить больше.

Некоторое время спустя мы арендовали комнату в 4-комнатной квартире в спальном районе Бруклина.



Вид из окна нашей комнаты в Бруклине

Большего мы себе позволить не могли, по нашим меркам жить в Нью-Йорке очень дорого. Зато в одном квартале от нас было метро, продуктовые магазины, кафешки с латиноамериканской кухней. Вокруг, в основном, жили мексиканцы и выходцы из Пуэрто-Рико. Весь народ на улице, общаются. То ли не работают, то ли столько свободного времени.

Что удивило, иметь собственную стиральную машину для нью-йоркца — элемент роскоши. Все стирают в прачечных, они здесь на каждом углу.

Наши бруклинские «соквартиранты» часто менялись. Среди них были молодые парни-венесуэльцы, которые уезжают учиться в Штаты и Канаду, швед-программист, который никак не мог определиться, где же все-таки ему лучше работать, китайцы, которые ни слова не понимали на английском (цель их приезда осталась загадкой), милая пара из России, которая просто много путешествует, американец (из какого-то другого штата), который расстался со своей подругой потому, что по утрам сильно кашлял.

«Хочу проснуться в городе, который не спит. И узнать, что я — номер один, первый в списке, король горы, номер один», — пел про Нью-Йорк Фрэнк Синатра. Наверное, многие хотели бы, переехав в США, добиться каких-то высот, славы, признания.



Times Square, около 3 часов ночи

Нам город показался местом огромных возможностей и какой-то прямо-таки осязаемой свободы. На эту тему наш близкий, который уже более 10 лет живет в Штатах, сказал: «В Америке хорошо жить богатому и здоровому. И, ребята, не путайте туризм с иммиграцией».

***

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