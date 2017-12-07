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Как выглядит памятник Ростиславу Янковскому на Восточном кладбище

08.12.2017 17:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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На Восточном кладбище состоялось торжественное открытие памятника народному артисту СССР Ростиславу Янковскому, который скончался в июне 2016 года.


Фото: rustheatre.by

Автор скульптуры Николай Байрачный изобразил актера в образе Кароля Станислава Радзивилла по прозвищу «Пане Коханку». Это была последняя роль Янковского в Русском театре (спектакль «Пане Коханку» по пьесе Андрея Курейчика), на сцене которого он играл с 1957 года до самой смерти.

По информации газеты «Народная воля», на памятник ушло 400 килограммов бронзы, он обошелся в 30 тысяч долларов США. Половину суммы оплатили родственники Янковского, половину — государство.

 
 
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На Восточном кладбище состоялось открытие памятника народному артисту СССР Ростиславу Янковскому.

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